Ο Καρέτσας από... άλλη σκοπιά: Απάντησε σε γρήγορα διλήμματα ανάμεσα σε Ελλάδα και Γερμανία
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας άφησε για λίγο στην άκρη τα μαγικά με τη μπάλα και βρέθηκε μπροστά στον φακό του DAZN για να απαντήσει σε γρήγορα διλήμματα ανάμεσα σε Γερμανία και Ελλάδα.
Ο Έλληνας επιθετικός έδωσε τη δική του προτίμηση σε διάφορα ερωτήματα, από τον καιρό και το φαγητό των δυο χωρών, μέχρι την ποδοσφαιρική τους κουλτούρα. Νικήτρια στο τέλος βέβαια αναδείχθηκε η χώρα μας, με τον Καρέτσα να της δίνει την ψήφο του για τον καιρό, το φαγητό και τη μουσική.
Αντίθετα, η Γερμανία πήρε την ψήφο του στις κατηγορίες για τα ποδοσφαιρικά γήπεδα, όπως και για τα καλύτερα αυτοκίνητα. Στην ερώτηση για τους καλύτερος οπαδούς πάντα, ο νεαρός επιθετικός της Ντόρτμουντ... ντρίμπλαρε να απαντήσει και έδωσε βαθμό και στις δυο χώρες.
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