Champions League: Βασικός ο Καρέτσας για τη Ντόρτμουντ, στον πάγκο για τη Ρόμα ο Κουλιεράκης

Νίκος Κικίδης
Champions League: Βασικός ο Καρέτσας για τη Ντόρτμουντ, στον πάγκο για τη Ρόμα ο Κουλιεράκης

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Θέση στο βασικό σχήμα της Ντόρτμουντ πήρε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας για τον αγώνα κόντρα στη Μπόντο, τη στιγμή που ο Κουλιεράκης είναι στον πάγκο της Ρόμα απέναντι στη Ρεάλ.

Φανέλα βασικού πήρε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας για την απαιτητική έξοδο της Ντόρτμουντ στην έδρα της Μπόντο. Ο Έλληνας διεθνής επιστρέφει στα αρχικά πλάνα του Νίκο Κόβατς μετά την περιπέτεια που αντιμετώπισε και θα βρεθεί στο αρχικό σχήμα για τον αγώνα στη Νορβηγία.

Αντίθετα, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είναι στον πάγκο για τη μεγάλη αναμέτρηση της Ρόμα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι επέλεξε τριάδα στην άμυνα με τους Ερμόσο, Εντικά και Μαντσίνι, με τον Έλληνα στόπερ να μένει στον πάγκο απέναντι στους Μερένγκες.

     

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