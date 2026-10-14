Θέση στο βασικό σχήμα της Ντόρτμουντ πήρε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας για τον αγώνα κόντρα στη Μπόντο, τη στιγμή που ο Κουλιεράκης είναι στον πάγκο της Ρόμα απέναντι στη Ρεάλ.

Φανέλα βασικού πήρε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας για την απαιτητική έξοδο της Ντόρτμουντ στην έδρα της Μπόντο. Ο Έλληνας διεθνής επιστρέφει στα αρχικά πλάνα του Νίκο Κόβατς μετά την περιπέτεια που αντιμετώπισε και θα βρεθεί στο αρχικό σχήμα για τον αγώνα στη Νορβηγία.

Αντίθετα, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είναι στον πάγκο για τη μεγάλη αναμέτρηση της Ρόμα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι επέλεξε τριάδα στην άμυνα με τους Ερμόσο, Εντικά και Μαντσίνι, με τον Έλληνα στόπερ να μένει στον πάγκο απέναντι στους Μερένγκες.

Mit Inacio von Beginn an – so startet der BVB in Norwegen gegen Bodø/Glimt! 🇳🇴 https://t.co/NOKga1AC9k — Borussia Dortmund (@BVB) October 14, 2026