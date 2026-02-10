Ο Κουλιεράκης «ανάβει φωτιές» στη Βόλφσμπουργκ, με Λίβερπουλ και Τότεναμ να εξετάζουν την περίπτωση του.

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης συνεχίζει να ανεβάζει σταθερά τις «μετοχές» του, με τις εμφανίσεις του να τον έχουν καθιερώσει ως βασικό στέλεχος της Βόλφσμπουργκ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από γερμανικά ΜΜΕ, η Λίβερπουλ και η Τότεναμ συγκαταλέγονται και αυτές στις ομάδες που εξετάζουν την περίπτωσή του. Οι «Reds» φέρονται να τον βλέπουν ως πιθανό διάδοχο στη γραμμή άμυνας, ενόψει και της επόμενης ημέρας μετά τον Φαν Ντάικ, ενώ οι «σπερς» τον έχουν ψηλά στη λίστα τους. Στο «χορό» των ενδιαφερόμενων συλλόγων βρίσκεται και η Ίντερ, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Η Βόλφσμπουργκ βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση, καθώς ο 21χρονος στοπερ έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029 και έχει το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις, με τους Γερμανούς να κοστολογούν τον Έλληνα αμυντικό στα 35-45 εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το καλοκαίρι του 2024 αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ έναντι περίπου 12 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ τη φετινή σεζόν μετρά 18 συμμετοχές με τη φανέλα των Λύκων και ένα γκολ στη Bundesliga.