Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη με τη φανέλα της Βόλφσπουργκ έκαναν την Ίντερ να εμφανιστεί δυναμικά στο προσκήνιο για την απόκτηση του.

Παρότι η Βόλφσπουργκ δεν βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση στη φετινή σεζόν, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είναι από τους παίκτες που έχουν επιβιώσει από το... ναυάγιο και κρατάνε την ομάδα μακριά από την επικίνδυνη ζώνη.

Ο 22χρονος στόπερ μετράει φέτος 20 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις ενώ κόντρα στη Ντόρτμουντ πέτυχε και το πρώτο του γκολ, αφιερώνοντας το στους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Ο διεθνής αμυντικός κόστισε 12 εκατ. ευρώ στη γερμανική ομάδα προκειμένου να αφήσει τον Δικέφαλο το καλοκαίρι του 2024 και αυτή τη στιγμή είναι βασικός και αναντικατάστατος με 53 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Η φετινές του επιδόσεις, έχουν φέρει μεγάλα κλαμπ στο κατώφλι των «λύκων» και σύμφωνα με τη « calciomercato », η Ίντερ είναι μία από αυτές, καθώς έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για την περίπτωση του ενόψει του καλοκαιριού.

Ο λόγος είναι το λίφτινγκ που χρειάζεται η αμυντική γραμμή των Ιταλών, ωστόσο δεν παίζουν μόνοι τους αφού τόσο η Γιουβέντους όσο και η Μίλαν παρακολουθούν την περίπτωση του, πάντα σύμφωνα με τις ιταλικές πηγές.

Τέλος, η Βόλφσπουργκ είναι διατεθημένη να μπει σε διαδικασία διαπραγματεύσεων μόνο για ένα ποσό από 45 εκατ. ευρώ και άνω.