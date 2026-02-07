Κουλιεράκης: Αφιέρωσε το γκολ στη Ντόρτμουντ στα «Αετόπουλα» του ΠΑΟΚ
Το πρώτο γκολ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη με τη φανέλα της Βόλφσμπουργκ συνδυάστηκε με μια ξεχωριστή αφιέρωση. Ο Έλληνας αμυντικός ισοφάρισε προσωρινά για τους Λύκους σε 1-1 κόντρα στη Ντόρτμουντ με καρφωτή κεφαλιά και προέβη σε μια σπουδαία κίνηση κατά τους πανηγυρισμούς του.
Συγκεκριμένα ο 22χρονος πρώην στόπερ του ΠΑΟΚ έκανε το σήμα με τον αριθμό «7» στη μνήμη των επτά οπαδών του Δικέφαλου, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία ενώ ταξίδευαν στο Λιόν για να παρακολουθήσουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα.
Για την ιστορία πάντως το γκολ που πέτυχε δεν στάθηκε αρκετό στους Λύκους, καθώς η Ντόρτμουντ πήρε τη νίκη στο φινάλε και επικράτησε 2-1.
Koulierakis rises high to head home from the centre of the box after a set piece!#WolfsburgBorussia #Football #Goalpic.twitter.com/qitzaDhdS4— goalpostX (@GoalpostX) February 7, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.