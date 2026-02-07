Στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο της Ρουμανίας αφιέρωσε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης το γκολ που πέτυχε κόντρα στη Ντόρτμουντ.

Το πρώτο γκολ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη με τη φανέλα της Βόλφσμπουργκ συνδυάστηκε με μια ξεχωριστή αφιέρωση. Ο Έλληνας αμυντικός ισοφάρισε προσωρινά για τους Λύκους σε 1-1 κόντρα στη Ντόρτμουντ με καρφωτή κεφαλιά και προέβη σε μια σπουδαία κίνηση κατά τους πανηγυρισμούς του.

Συγκεκριμένα ο 22χρονος πρώην στόπερ του ΠΑΟΚ έκανε το σήμα με τον αριθμό «7» στη μνήμη των επτά οπαδών του Δικέφαλου, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία ενώ ταξίδευαν στο Λιόν για να παρακολουθήσουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα.

Για την ιστορία πάντως το γκολ που πέτυχε δεν στάθηκε αρκετό στους Λύκους, καθώς η Ντόρτμουντ πήρε τη νίκη στο φινάλε και επικράτησε 2-1.