Η Μπαρτσελόνα παρακολουθεί στενά Κουλιεράκη και Βούσκοβιτς, δύο νεαρούς κεντρικούς της Bundesliga που ξεχωρίζουν με τις εμφανίσεις τους.

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης ζει μια από τις καλύτερες στιγμές της καριέρας του. Ο νεαρός κεντρικός αμυντικός έχει καθιερωθεί ως βασικός τόσο στην Εθνική ομάδα όσο και στη Βόλφσμπουργκ, μετρώντας φέτος 16 συμμετοχές με τους «Λύκους».

Οι εμφανίσεις του στην Bundesliga έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον πολλών ομάδων στην Ευρώπη, με ιδιαίτερη προσοχή από την Αγγλία. Συγκεκριμένα, τόσο η Τότεναμ όσο και η Λίβερπουλ εξακολουθούν να τον παρακολουθούν στενά ενόψει και του μεταγραφικού παραθύρου του Ιανουαρίου.

Ωστόσο, φαίνεται πως και η Μπαρτσελόνα μπαίνει δυνατά στο παιχνίδι απόκτησής του. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η καταλανική «Sport», ο πρώην στόπερ του ΠΑΟΚ βρίσκεται στα ραντάρ των «μπλαουγκράνα», οι οποίοι έχουν εντυπωσιαστεί από τις επιδόσεις του.

Πέρα από τον Κουλιεράκη, οι Καταλανοί παρακολουθούν και τον 18χρονο Λούκα Βούσκοβιτς από τον Αμβούργο. Σύμφωνα με τους Ισπανούς, δεν αποκλείεται η ομάδα του Χάνσι Φλικ να κινηθεί για μία από τις δύο περιπτώσεις τον Ιανουάριο.