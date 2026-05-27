Το Gazzetta ξεχωρίζει τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη από το σοκ της Βόλφσμπουργκ μετά τον υποβιβασμό της και σας αναλύει την επόμενη μέρα του 23χρονου στόπερ.

Μετά από 29 χρόνια, η Βόλφσπουργκ υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία Γερμανίας καθώς ηττήθηκε από την Πάντεμπορν και έκλεισε στο χρονοντούλαπο τις μεγάλες επιτυχίες του 21ου αιώνα.

Όπως είναι λογικό, οι εξελίξεις γύρω από το όνομα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη τρέχουν σαν... παλαβές καθώς ο συγκεκριμένος υποβιβασμός φέρνει ακόμα πιο κοντά στην πόρτα της εξόδου τον 23χρονο στόπερ.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας αμυντικός είναι από τους λίγους διασωθέντες από την τραγική σεζόν των «λύκων» και αυτό θα εξαργυρωθεί με μία μεγάλη μεταγραφή σε ένα ανώτερο κλαμπ και την παραμονή του στο Top-5 των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, σε συνδυασμό με τις 66 συμμετοχές που είχε με τον σύλλογο.

Ο ίδιος έχει μεγάλη πέραση τόσο στη Bundesliga, όπου ακούστηκε τόσο για τη Λεβερκούζεν όσο και για τη Ντόρτμουντ, όσο και στην Ευρώπη όπου γράφτηκε ακόμα και για τη Λίβερπουλ ή τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενώ στη λίστα των υποψηφίων μπαίνουν οι Κόβεντρι, Μπράιτον, Νιούκαστλ, Νότιγχαμ και Πόρτο. Ωστόσο το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται στην Ιταλία.

Σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ, η Ίντερ και η Γιουβέντους έχουν μπει αρκετά δυναμικά στην περίπτωση του, με τη δεύτερη να είναι έτοιμη να καταθέσει επίσημη πρόταση για την απόκτηση του προκειμένου να ενισχύσει την αμυντική της γραμμή.

Υπό άλλες συνθήκες, η Βόλφσπουργκ δεν έπεφτε κάτω από τα 70 εκατ. ευρώ, ωστόσο με τον υποβιβασμό, τα πράγματα έχουν αλλάξει τελείως. Ο διεθνής στόπερ έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029 και σε αυτό δεν υπάρχει καμία οψιόν σε περίπτωση υποβιβασμού.

Ωστόσο το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή μειώνεται αυτόματα κατά 35% (!) προκειμένου το budget να είναι στα μέτρα της κατηγορίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνει τη θέληση της Βόλφσμπουργκ να πουλήσει ποδοσφαιριστές και ο Κουλιεράκης είναι ανάμεσα σε αυτούς.

Με τα νέα δεδομένα, η γερμανική ομάδα μπορεί να υπολογίζει σε μία πώληση της τάξεως των 30 εκατ. ευρώ, ενεργοποιώντας εκ νέου τις ευρωπαϊκές ομάδες να κάνουν τη δική τους κίνηση.