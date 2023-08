Σύμφωνα με γερμανικά και αγγλικά μέσα, η Τότεναμ πήρε πίσω την άδεια που είχε δώσει στον Κέιν για να ταξιδέψει στο Μόναχο και να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Μπάγερν.

Τόσο το γερμανικό SkySports, όσο και το αγγλικό αναφέρουν πως η Τότεναμ δεν άφησε τελικά τον Χάρι Κέιν να αναχωρήσει για το Μόναχο ανακαλώντας την άδεια που του είχε δώσει για να προβεί στις συγκεκριμένη ενέργεια.

Μάλιστα, ο 30χρονος Άγγλος επιθετικός έμαθε για το γεγονός αυτό ενώ βρισκόταν στο αεροδρόμιο για να φύγει κι έτσι αναγκάστηκε να αποχωρήσει καταφεύγοντας σ' ένα κοντινό οικογενειακό σπίτι εκεί όπου περιμένει να λυθεί το θέμα που προέκυψε για να συνεχιστεί η διαδικασία, όπως είχε συμφωνηθεί.

Υπνεθυμίζουμε πως οι δύο ομάδες έφτασαν σε συμφωνία την Πέμπτη (10/08) και στην συνέχεια ο αρχηγός τόσο της Τότεναμ όσο και της εθνικής Αγγλίας έδωσε κι εκείνος θετική απάντηση, παρά τους αρχικούς δισταγμούς του, με αποτέλεσμα να κλείσει το deal.

