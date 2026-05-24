Χάρι Κέιν: Η αιχμηρή απάντηση του Χένες για το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα
Με τον Χάρι Κέιν σε... τρελά κέφια, η Μπάγερν Μονάχου κατέκτησε και το Κύπελλο Γερμανίας το βράδυ του Σαββάτου (23/5), επικρατώντας 3-0 της Στουτγκάρδης και ολοκληρώνοντας τη σεζόν με το εγχώριο τρεμπλ.
Ο Άγγλος στράικερ πραγματοποίησε... μυθική χρονιά με 61 γκολ και 7 ασίστ στα 51 παιχνίδια που έδωσε φέτος με τη φανέλα των Βαυαρών, όντας ξεκάθαρα ο κορυφαίος επιθετικός του κόσμου.
Ένας παίκτης που φυσικά ονειρεύεται η Μπαρτσελόνα, καθώς ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αποχωρεί από τους «μπλαουγκράνα» έπειτα από 4 χρόνια και 120 γκολ, ούτως ώστε να γράψει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Πάντως τα σενάρια που συνδέουν τους πρωταθλητές Ισπανίας με τον Κέιν μάλλον θα μείνουν... σενάρια.
Γι' αυτό φρόντισε ο Ούλι Χένες, η θρυλική μορφή της Μπάγερν που σε δηλώσεις του μετά τον τελικό του DFB Pokal ανέφερε ότι ο σύλλογος δεν προτίθεται να παραχωρήσει τον Άγγλο φορ, αλλά ούτως ή άλλως η Μπαρτσελόνα δεν έχει... χρήματα.
«Ο Χάρι Κέιν είναι η κορυφαία μεταγραφή που κάναμε ποτέ! Η Μπάγερν είναι ένας σύλλογος που αγοράζει, όχι πουλάει. Ο Κέιν θα παραμείνει και εξάλλου η Μπαρτσελόνα δεν έχει λεφτά»
Uli Hoeneß: "Harry Kane is the best transfer we've ever made"— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 23, 2026
• Reporter: FC Barcelona are said to be interested..
Uli Hoeneß: "FC Bayern is a buying club not a selling club"
• Reporter: Can you definitely say he's staying?
Uli Hoeneß: "Yes, and Barcelona have no money… pic.twitter.com/LU9UX8Za0z
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.