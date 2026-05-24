Τα σενάρια για Μπαρτσελόνα και Χάρι Κέιν βρίσκονται ξανά στο προσκήνιο αλλά ο Ούλι Χένες τα... ξέκοψε με ατάκα-φαρμάκι.

Με τον Χάρι Κέιν σε... τρελά κέφια, η Μπάγερν Μονάχου κατέκτησε και το Κύπελλο Γερμανίας το βράδυ του Σαββάτου (23/5), επικρατώντας 3-0 της Στουτγκάρδης και ολοκληρώνοντας τη σεζόν με το εγχώριο τρεμπλ.

Ο Άγγλος στράικερ πραγματοποίησε... μυθική χρονιά με 61 γκολ και 7 ασίστ στα 51 παιχνίδια που έδωσε φέτος με τη φανέλα των Βαυαρών, όντας ξεκάθαρα ο κορυφαίος επιθετικός του κόσμου.

Ένας παίκτης που φυσικά ονειρεύεται η Μπαρτσελόνα, καθώς ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αποχωρεί από τους «μπλαουγκράνα» έπειτα από 4 χρόνια και 120 γκολ, ούτως ώστε να γράψει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Πάντως τα σενάρια που συνδέουν τους πρωταθλητές Ισπανίας με τον Κέιν μάλλον θα μείνουν... σενάρια.

Γι' αυτό φρόντισε ο Ούλι Χένες, η θρυλική μορφή της Μπάγερν που σε δηλώσεις του μετά τον τελικό του DFB Pokal ανέφερε ότι ο σύλλογος δεν προτίθεται να παραχωρήσει τον Άγγλο φορ, αλλά ούτως ή άλλως η Μπαρτσελόνα δεν έχει... χρήματα.

«Ο Χάρι Κέιν είναι η κορυφαία μεταγραφή που κάναμε ποτέ! Η Μπάγερν είναι ένας σύλλογος που αγοράζει, όχι πουλάει. Ο Κέιν θα παραμείνει και εξάλλου η Μπαρτσελόνα δεν έχει λεφτά»