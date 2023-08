Η Μπάγερν Μονάχου και η Τότεναμ τα βρήκαν για την μεταγραφή του Χάρικ Κέιν, όμως ο αρχηγός των Σπερς και της Αγγλίας είναι... διστακτικός για να φύγει από το Νησί.

Απροσδόκητη τροπή φαίνεται να παίρνει η υπόθεση του Χάρι Κέιν. Η Μπάγερν Μονάχου και η Τότεναμ κατέληξαν σε συμφωνία για την μεταγραφή του διεθνή Άγγλου επιθετικού, όμως ο 30χρονος φορ κάνει... δεύτερες σκέψεις για να μετακομίσει στην Βαυαρία.

Οι πρωταθλητές Γερμανίας είχαν συμφωνία με τον αρχηγό των Τριών Λιονταριών και των Σπερς, όμως τώρα που άνοιξε ο δρόμος ο Κέιν εμφανίζεται «διστακτικός». Μάλιστα σύμφωνα με το Sky Sports είναι ο πλέον πιο πιθανό ο Βρετανός killer να παραμείνει στους Λονδρέζους.

Οριστικές εξελίξεις στο «σίριαλ» αναμένονται τις επόμενες ώρες. Θυμίζουμε πως το συμβόλαιο του εκπνέει στο τέλος της σεζόν και αν δεν ανανεώσει τα Σπιρούνια θα τον χάσουν χωρίς χρηματικό αντίτιμο.

BREAKING 🚨: Sky Sports News has been told it's increasingly likely Harry Kane will STAY at Tottenham ⚪pic.twitter.com/khIzLiAIzZ