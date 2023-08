Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του «Athletic», η Τότεναμ αποδέχθηκε την πρόταση άνω των 100 εκατ. ευρώ της Μπάγερν Μονάχου για τον Χάρι Κέιν.

Το «Athletic» αποκάλυψε πως η Τότεναμ είπε το «ναι» στην Μπάγερν Μονάχου για την παραχώρηση του Χάρι Κέιν, αφού οι Βαυαροί κατέθεσαν μία πρόταση που ξεπερνούσε τα 100 εκατ. ευρώ. Τώρα, η... μπάλα είναι στα πόδια του Άγγλου επιθετικού και αν εκείνος δώσει την συγκατάθεσή του, όπως και αναμένεται, θα κλείσει οριστικά το deal.

Η Μπάγερν Μονάχου χρειάστηκε να σμπαραλιάσει το μεταγραφικό της ρεκόρ, δηλαδή τα 80 εκατ. ευρώ που είχε δαπανήσει για να κάνει δικό της τον Λούκας Ερναντέζ από την Ατλέτικο Μαδρίτης το καλοκαίρι του 2020.

Ο Χάρι Κέιν θα ήθελε υπόθεση θα έχει οριστικές εξελίξεις προτού διεξαχθεί το πρώτο παιχνίδι της Τότεναμ κόντρα στην Μπρέντφορντ την Κυριακή (13/08). Ο ίδιος ο θρύλος της Τότεναμ απολαμβάνει τη ζωή στην ομάδα επί των ημερών του Ποστέκογλου και φαίνεται πως έκλεινε στο να παραμείνει στην ομάδα. Είναι άγνωστο όμως πως θα αντιδράσει μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Υπενθυμίζουμε πως έχει συμβόλαιο μόλις μέχρι το επόμενο καλοκαίρι με τα «σπιρούνια».

