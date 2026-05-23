Με τον Χάρι Κέιν να μετατρέπει τον τελικό σε προσωπική υπόθεση με χατ τρικ, η Μπάγερν λύγισε με 3-0 την Στουτγκάρδη για να κατακτήσει Κύπελλο και νταμπλ στη Γερμανία.

Τα πήρε όλα στη Γερμανία η Μπάγερν και δεν άφησε τρόπαιο ούτε για... δείγμα. Αν και η κάτοχος Στουτγκάρδη της έβαλε δύσκολα στον τελικό του Βερολίνου για 55 λεπτά, στο φινάλε παραδόθηκε στις ορέξεις του Χάρι Κέιν που με προσωπικό χατ τρικ οδήγησε τους Βαυαρούς στη νίκη με 3-0 και στην κατάκτηση του 21ου Κυπέλλου της ιστορίας τους.

Αφού στο πρώτο ημίχρονο η Μπάγερν.... δεν μπορούσε να βγάλει άκρη απέναντι στους Σουηβούς, ο Άγγλος φορ πήρε πάνω του το ματς στο ξεκίνημα του β μέρους. Αρχικά στο 55΄ έγινε η σέντρα από τα δεξιά, με τον Κέιν να κινείται στο δεύτερο δοκάρι και να ανοίγει το σκορ με κεφαλιά ψαράκι.

Έξι λεπτά αργότερα ο Λάιμερ κατάφερε να αστοχήσει προ κενής εστίας και να χάσει μια ασύλληπτη ευκαιρία για το 2-0, το οποίο ωστόσο κατέφτασε ξανά από τα πόδια του... κανονιέρη της Μπάγερν. Στο 80΄συγκεκριμένα ο έμπειρος φορ υποδέχθηκε τη μπάλα στο πέναλτι με πλάτη στο τέρμα, γύρισε υπέροχα με τη μπάλα κι εκτέλεσε στη γωνία για το 2-0. Το χατ τρικ ολοκληρώθηκε στο 90΄+2΄από την άσπρη βούλα, με τον Κέιν να διαμορφώνει το τελικό 3-0 που χάρισε το Κύπελλο και το νταμπλ στους Βαυαρούς.