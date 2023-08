Σύμφωνα με το «Athletic», η Τότεναμ έδωσε το «πράσινο φως» στον Χάρι Κέιν προκειμένου να ταξιδέψει στο Μόναχο και να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στην Μπάγερν.

Το «Athletic» αναφέρει και η «Bild» επιβεβαιώνει πως η μεταγραφή του Χάρι Κέιν από την Τότεναμ στην Μπάγερν Μονάχου θα τελειώσει την Παρασκευή (11/08). Ο 30χρονο Άγγλος επιθετικός έλαβε άδεια από τα «σπιρούνια» για να ταξιδέψει στην Βαυαρία και να κινήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να κλείσει και το τυπικό κομμάτι της μεταγραφής του.

Οι δύο ομάδες τα είχαν βρει από την Πέμπτη (10/08) κι εκείνο που απέμενε ήταν το «ναι» του ποδοσφαιριστή στην γερμανική ομάδα. Ο Χάρι Κέιν συμφώνησε τελικά κι εκείνος με την σειρά του με την Μπάγερν Μονάχου για συμβόλαιο τεσσάρων ετών και αναμένεται να ταξιδέψει σήμερα το πρωί για την Γερμανία προκειμένου να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογάψει το νέο του συμβόλαιο με τους Βαυαρούς.

Ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας θα πάρει το νούμερο «9» στο γερμανικό κλαμπ.

True✅ We can confirm: The Transfer of Harry Kane will be a Done Deal today @BILD_Sport https://t.co/YEzbwsjehp