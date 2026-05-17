Μπάγερν: Απίστευτο χουνέρι από οπαδούς της Μόναχο 1860 στη φιέστα
Με την Μπάγερν Μονάχου να κατακτά ακόμη ένα πρωτάθλημα στη Γερμανία, χιλιάδες οπαδοί της συνέρρευσαν το Σάββατο (16/5) στη Marienplatz προκειμένου να πανηγυρίσουν τον τίτλο της Bundesliga.
Εντούτοις, με κάποιον τρόπο, οι οπαδοί της άσπονδης συμπολίτισσας, Μόναχο 1860, κατάφεραν να κάνουν χουνέρι σε εκείνους της ομάδας του Βενσάν Κομπανί! Πώς ακριβώς; Παραποιώντας ένα από τα πανό που βρέθηκε στην πλατεία ούτως ώστε να περιλαμβάνει το έμβλημα της Μπάγερν αλλά να γράφει «π@@@ας γιοι» αντί για το όνομα του κλαμπ!
Μέσα στο σύμβολο, διακρίνεται γραμμένο το νούμερο 1860, με τους φίλους της ξεπεσμένης πλέον ομάδας του Μονάχου να καταφέρνουν να τη σπάσουν σε εκείνους της Rekordmeister...
An anti-Bayern banner in the form of a Bayern logo, but reads: 'FC Bauern H*rensöhne' was displayed at Marienplatz during today's title celebration. It was even shown on the club's channel. 1860 Munich fans are reportedly behind this action— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 17, 2026
