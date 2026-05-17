Οι οπαδοί της Μόναχο 1860 κατάφεραν να εισάγουν στη φιέστα της Μπάγερν Μονάχου ένα πανό με το σήμα του συλλόγου αλλά και ένα χυδαίο μήνυμα...

Με την Μπάγερν Μονάχου να κατακτά ακόμη ένα πρωτάθλημα στη Γερμανία, χιλιάδες οπαδοί της συνέρρευσαν το Σάββατο (16/5) στη Marienplatz προκειμένου να πανηγυρίσουν τον τίτλο της Bundesliga.

Εντούτοις, με κάποιον τρόπο, οι οπαδοί της άσπονδης συμπολίτισσας, Μόναχο 1860, κατάφεραν να κάνουν χουνέρι σε εκείνους της ομάδας του Βενσάν Κομπανί! Πώς ακριβώς; Παραποιώντας ένα από τα πανό που βρέθηκε στην πλατεία ούτως ώστε να περιλαμβάνει το έμβλημα της Μπάγερν αλλά να γράφει «π@@@ας γιοι» αντί για το όνομα του κλαμπ!

Μέσα στο σύμβολο, διακρίνεται γραμμένο το νούμερο 1860, με τους φίλους της ξεπεσμένης πλέον ομάδας του Μονάχου να καταφέρνουν να τη σπάσουν σε εκείνους της Rekordmeister...