Δύο νίκες επί της Γερμανίας, αμφότερες εκτός έδρας, με τον Μπάμπη Κωστούλα να γίνεται ο μοναδικός Έλληνας που έχει πετύχει αυτό το ξεχωριστό επίτευγμα.

Η Ελλάδα το βράδυ της Κυριακής έσπασε την κατάρα κόντρα στη Γερμανία και πανηγύρισε ένα σπουδαίο διπλό. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης έβαλε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στο ματς, με το γκολ που έμελλε να κρίνει την αναμέτρηση στο 74'.

Όμως, στο ματς αυτό υπήρξε ένα ακόμα στοιχείο που ίσως οι περισσότεροι δεν παρατηρήσαμε. Ότι υπάρχει ένας Έλληνας στην αποστολή που έχει κερδίσει τα Πάντσερ δύο φορές. Ο λόγος για τον Μπάμπη Κωστούλα.

Αυτό γιατί ο διεθνής στράικερ, που... βγάζει μάτια με τη φανέλα της Μπράιτον στην Premier League, υπήρξε βασικό «γρανάζι» της μηχανής του Γιάννη Ταουσιάννη και της Εθνικής Ελπίδων.

Το ημερολόγιο έδειχνε 10 Οκτωβρίου 2025 και η Γαλανόλευκη κέρδισε 2-3 τη Γερμανία, βάζοντας γερά θεμέλια για την πρόκριση στο EURO U21 2027, όπου η Ελπίδων έχει ακόμη δύο σημαντικά ματς για να βρεθεί, μετά από 24 χρόνια απουσίας, σε ευρωπαϊκό.

Τότε, ο διεθνής φορ ήταν βασικός και έπαιξε μέχρι το 73ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν βγήκε ως αλλαγή και τη θέση του πήρε ο Παπαδόπουλος. Το ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ήταν κανονικά στην αποστολή της Γαλανόλευκης για το εκτός έδρας ματς με τους Γερμανούς, όπου το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα νίκησε την ομάδα του Κλοπ.

Αν και δεν αγωνίστηκε στο ματς, επειδή προφυλάχθηκε για προληπτικούς λόγους μετά το ματς με τη Σερβία, έγινε ο μοναδικός Έλληνας που έχει κερδίσει τη Γερμανία δύο φορές, και τις δύο μάλιστα εκτός έδρας.

Θυμίζουμε πως ο νεαρός είχε κάνει ως γνωστόν ράμματα στο πόδι του μετά από μαρκάρισμα του Μαξίμοβιτς στον αγώνα του 1-2 με τη Σερβία. Όμως υπολογίζεται για το επόμενο ματς της Εθνικής κόντρα στην Ολλανδία στην sold out Τούμπα.