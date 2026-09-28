Η Εθνική Ελλάδας πήρε σπουδαίο διπλό (0-1) κόντρα στη Γερμανία για το Nations League και η χρηματιστηριακή αξία του ρόστερ των Πάντσερ «τρομάζει».

Με χρυσά γράμματα έγραψε το όνομά της η Εθνική Ελλάδας το βράδυ της Κυριακής (27/9) στο Άουγκσμπουργκ, καθώς επικράτησε 0-1 της Γερμανίας για τη 2η αγωνιστική της Elite League του Nations League.

Το γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό έκρινε την αναμέτρηση και η Ελλάδα έκανε το 2/2, ούσα πρώτη στον 2ο όμιλο του θεσμού, μετά και το διπλό στη Σερβία (1-2). Πλέον, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς περιμένει Ολλανδία (1/10) και Πάντσερ (4/10) στο γήπεδο της Τούμπας.

Ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης μιλάει για το κατόρθωμα της Γαλανόλευκης κόντρα στο σύνολο του Γιούργκεν Κλοπ, με ένα ρόστερ που σε ονόματα μπορεί να μην θυμίζει τη Γερμανία του παρελθόντος, ωστόσο από χρηματιστηριακή αξία, «τρομάζει».

Πιο συγκεκριμένα, η αρχική ενδεκάδα που επέλεξε ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ κοστίζει 330 εκατ. ευρώ, με ακριβότερο τον Νμέντσα της Μπορούσια Ντόρτμουντ (58 εκατ. ευρώ).

Αν προσθέσουμε και τους ποδοσφαιριστές που πέρασαν ως αλλαγή, τότε η αξία ανεβαίνει πάνω από το μισό δισεκατομμύριο, στα 521 εκατ.ευρώ, ενώ συνολικά το ρόστερ αξίζει περί τα 600 εκατ. ευρώ (593 για την ακρίβεια).

Αναλυτικά η αξία των Γερμανών: