Εθνική Ελλάδας: «Τρομάζει» η χρηματιστηριακή αξία του ρόστερ των Γερμανών
Με χρυσά γράμματα έγραψε το όνομά της η Εθνική Ελλάδας το βράδυ της Κυριακής (27/9) στο Άουγκσμπουργκ, καθώς επικράτησε 0-1 της Γερμανίας για τη 2η αγωνιστική της Elite League του Nations League.
Το γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό έκρινε την αναμέτρηση και η Ελλάδα έκανε το 2/2, ούσα πρώτη στον 2ο όμιλο του θεσμού, μετά και το διπλό στη Σερβία (1-2). Πλέον, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς περιμένει Ολλανδία (1/10) και Πάντσερ (4/10) στο γήπεδο της Τούμπας.
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Ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης μιλάει για το κατόρθωμα της Γαλανόλευκης κόντρα στο σύνολο του Γιούργκεν Κλοπ, με ένα ρόστερ που σε ονόματα μπορεί να μην θυμίζει τη Γερμανία του παρελθόντος, ωστόσο από χρηματιστηριακή αξία, «τρομάζει».
Πιο συγκεκριμένα, η αρχική ενδεκάδα που επέλεξε ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ κοστίζει 330 εκατ. ευρώ, με ακριβότερο τον Νμέντσα της Μπορούσια Ντόρτμουντ (58 εκατ. ευρώ).
Αν προσθέσουμε και τους ποδοσφαιριστές που πέρασαν ως αλλαγή, τότε η αξία ανεβαίνει πάνω από το μισό δισεκατομμύριο, στα 521 εκατ.ευρώ, ενώ συνολικά το ρόστερ αξίζει περί τα 600 εκατ. ευρώ (593 για την ακρίβεια).
Αναλυτικά η αξία των Γερμανών:
- Αλεξάντερ Νίμπελ - 12 εκατ. ευρώ
- Νατάνιελ Μπράουν - 50 εκατ. ευρώ
- Τζόναθαν Τα - 28 εκατ. ευρώ
- Γιόσα Βάγκομαν - 10 εκατ. ευρώ
- Γιαν Όρελ Μπίσεκ - 50 εκατ. ευρώ
- Τζόσουα Κίμιχ - 35 εκατ. ευρώ
- Φέλιξ Νμέτσα - 58 εκατ. ευρώ
- Κέβιν Σάντε - 35 εκατ. ευρώ
- Κόντε - 4 εκατ. ευρώ
- Καρίμ Αντεγέμι - 40 εκατ. ευρώ
- Γιούνες Εμπνουνταλίμπ - 8 εκατ. ευρώ
- Τζόναθαν Μπούρκαρντ - 30 εκατ. ευρώ
- Άντον Στα - 38 εκατ. ευρώ
- Φλόριαν Βίρτς - 100 εκατ. ευρώ
- Σέρτζ Γκνάμπρι - 18 εκατ. ευρώ
- Χένες Μπέχρενς - 5 εκατ. ευρώ
- Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν - 3 εκατ. ευρώ
- Φιν Ντάχμεν - 12 εκατ. ευρώ
- Μαξ Ροζενφέλντερ - 6 εκατ. ευρώ
- Γιάνικ Ένγκελχαρντ - 7 εκατ. ευρώ
- Κρις Φίριχ - 12 εκατ. ευρώ
- Ναντιέμ Αμίρι - 17 εκατ. ευρώ
- Φίλιπ Τρίου - 15 εκατ. ευρώ
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