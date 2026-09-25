Ο Μπάμπης Κωστούλας στο 15' ζήτησε πέναλτι για μαρκάρισμα από τον Μαξίμοβιτς χωρίς να δοθεί κάτι με τον Έλληνα επιθετικό πάντως να κάνει ράμματα στο πόδι από αυτή την φάση.

Μόνο θέατρο δεν έκανε ο Μπάμπης Κωστούλας στην φάση του 15' όταν από γύρισμα του Βαγιαννίδη έκανε το σουτ και ζήτησε πέναλτι από μαρκάρισμα του Μαξίμοβιτς. Ο Έλληνας επιθετικός τραυματίστηκε στην φάση αυτή και έκανε ράμματα.

Βέβαια ο Κωστούλας έσφιξε τα δόντια και έμεινε στον αγώνα μέχρι το 63', δείγμα του πείσματος που είχε τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι παίκτες της Εθνικής, ένα πείσμα που τους οδήγησε στο να κάνουν την μεγάλη ανατροπή και να πάρουν την τεράστια νίκη επικρατώντας της Σερβίας με 2-1.