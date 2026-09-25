Σερβία – Ελλάδα: Ράμματα στο πόδι ο Κωστούλας
Μόνο θέατρο δεν έκανε ο Μπάμπης Κωστούλας στην φάση του 15' όταν από γύρισμα του Βαγιαννίδη έκανε το σουτ και ζήτησε πέναλτι από μαρκάρισμα του Μαξίμοβιτς. Ο Έλληνας επιθετικός τραυματίστηκε στην φάση αυτή και έκανε ράμματα.
Βέβαια ο Κωστούλας έσφιξε τα δόντια και έμεινε στον αγώνα μέχρι το 63', δείγμα του πείσματος που είχε τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι παίκτες της Εθνικής, ένα πείσμα που τους οδήγησε στο να κάνουν την μεγάλη ανατροπή και να πάρουν την τεράστια νίκη επικρατώντας της Σερβίας με 2-1.
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