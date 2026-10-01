Με στόχο να γράψει ιστορία και να κάνει ακόμα ένα βήμα για την πρόκριση η Εθνική Ελπίδων υποδέχεται τη Λετονία στη Λιβαδειά.

Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το διπλό στη Γεωργία (3-0), η Εθνική Ελπίδων υποδέχεται τη Λετονία στη Λιβαδειά, στο προτελευταίο της παιχνίδι για τα προκριματικά του EURO U21.

Η Εθνική Ελπίδων επιστρέφει στην Ελλάδα και θέλει να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε στην Τιφλίδα. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη πήρε στις αποσκευές της τους τρεις βαθμούς, αλλά και την απαραίτητη ώθηση για τη συνέχεια.

Πλέον η Γαλανόλευκη έχει «ραντεβού» στη Λιβαδειά, εκεί όπου η Ελλάδα στις 18:00 (live από το Gazzetta) θα υποδεχτεί τη Λετονία, έχοντας μπροστά της το προτελευταίο παιχνίδι στον 6ο όμιλο. Μετά από οκτώ αγωνιστικές, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 21 βαθμούς, όσους έχει και η Γερμανία, η οποία παραμένει πρώτη λόγω της καλύτερης διαφοράς τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια.

Βέβαια όπως έχουμε αναφέρει η εικόνα του ομίλου αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς μέχρι το φινάλε. Η Ελλάδα έχει μπροστά της δύο παιχνίδια, πρώτα εντός έδρας με τη Λετονία και στη συνέχεια εκτός έδρας με τη Βόρεια Ιρλανδία (6/10), και γνωρίζει πως κάθε βαθμός από εδώ και πέρα έχει ιδιαίτερη σημασία.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα περιμένει μία... γκέλα από τη Γερμανία αλλά η προσοχή της πέφτει πάνω στον όμιλο της Πολωνίας και της Ιταλίας καθώς από εκεί θα προκύψει η καλύτερη 2η που θα χρειαστεί να ισοβαθμίσει η χώρα μας. Να θυμίσουμε ότι τελευταία αγωνιστική, σε εκείνο το γκρουπ έχουμε ντέρμπι κορυφής Ιταλία-Πολωνία με τους δεύτερους να θέλουν ισοπαλία ή νίκη.Ενώ αξίζει να αναφέρουμε πως έχουμε κλειδώση τη δεύτερη θέση μετά τη νίκη επί της Γεωργίας.

Έχοντας πλέον βάλει γερά τα θεμέλια πρόκρισης η Εθνική Ελπίδων θέλει να «σπάσει» την κατάρα και να βρεθει στα γήπεδα Σερβίας και Αλβανίας για το EURO U21 2027. Καθώς η Ελλάδα έχει να δώσει το «παρών» σε ευρωπαϊκό εδω και 24 χρόνια. Τότε, αντιμετώπισε το Βέλγιο, τη Γαλλία και την Τσεχία, ολοκληρώνοντας την παρουσία της στη φάση των ομίλων. Από τότε, όμως, το όνομα της Ελλάδας απουσιάζει σταθερά από την τελική φάση του EURO U21.

Υπάρχουν, ωστόσο, και απουσίες. Οι Γιώργος Κούτσιας, Θάνος Κουτσογούλας και Σωτήρης Κοντούρης δεν θα είναι διαθέσιμοι στα δύο τελευταία ματς. Οι Κουτσογούλας και Κοντούρης αποχώρησαν με προβλήματα τραυματισμού από το παιχνίδι στη Γεωργία, ενώ ο Κούτσιας ένιωσε ενοχλήσεις πριν από την αναμέτρηση και επέστρεψε στην Πορτογαλία.

Ο Ταουσιάνης κάλεσε στη θέση τους τον Παναγιώτη Τσαντίλα του Ατρομήτου, τον Χρήστο Φίλη του Ολυμπιακού και τον Ταξιάρχη Φίλων του Λεβαδειακού, οι οποίοι ενσωματώθηκαν στην αποστολή.

Σημαντικό να δώσουμε ώθηση!

Όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ: Στη διάθεση των φιλάθλων τέθηκαν τα εισιτήρια (με μηδενικό αντίτιμο) για τον αγώνα της Εθνικής Ελπίδων με την Λετονία (01/10, 18:00) στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς, για την 9η αγωνιστική του 6ου προκριματικού ομίλου του EURO U21. Ας στηρίξουμε με την παρουσία μας στο γήπεδο την προσπάθεια της Εθνικής Ελπίδων να προκριθεί στην τελική φάση του EURO!

Η είσοδος θα είναι δωρεάν για το κοινό όπως και στους προηγούμενους αγώνες, ωστόσο απαιτείται η έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου μέσω της ticketmaster για την ταυτοποίηση του κατόχου.

Η Εθνική Ελπίδων έχει πραγματοποιήσει εξαιρετική πορεία, καθώς σε 8 αγώνες έχει εφτά νίκες, μία εκ των οποίων επί της Γερμανίας με 3-2 εκτός έδρας, με τις δύο ομάδες να ισοβαθμούν στην 1η θέση του ομίλου. Στο παιχνίδι με την Λετονία θέλει τη νίκη ώστε να παραμείνει σε τροχιά πρόκρισης στην τελική φάση, είτε απευθείας, ως πρώτη του ομίλου της ή καλύτερη δεύτερη όλων των ομίλων, είτε μέσω της διαδικασίας των play offs αν τερματίσει δεύτερη.

Πατήστε ΕΔΩ για τα εισιτήρια του αγώνα (στη διάθεση των φιλάθλων είναι η θύρα 1 και η θύρα 3).

* Σημειώνεται ότι για την είσοδο στους αγώνες της Εθνικής Ελπίδων δεν απαιτείται η διαδικασία μέσω Gov.gr Wallet.