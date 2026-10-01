Εθνική Ελπίδων: Η Πολωνία ανέβασε τον πήχη δυσκολίας για απευθείας πρόκριση στο Euro U21

Τα δεδομένα για την Εθνική Ελπίδων, μετά τη νίκη της Πολωνίας με 3-0 επί της Σουηδίας και πριν τη δική της μάχη με τη Λετονία.

Η Εθνική Ελπίδων αντιμετωπίζει σήμερα (1/10, 18:00) στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς την αντίστοιχη της Λετονίας, στο πλαίσιο των προκριματικών του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κάτω των 21 ετών.

Ωστόσο, η Γαλανόλευκη πέρα από τα δικά της παιχνίδια, κοιτάζει και εκείνα των Πολωνών -που βρίσκονται σε άλλο όμιλο-, διότι εκείνοι είναι οι βασικοί ανταγωνιστές μας όσον αφορά την κατάληψη της καλύτερης 2ης θέσης και την απευθείας πρόκριση.

Πλέον, και μετά τα χθεσινά (30/9) αποτελέσματα, η Πολωνία είναι πρώτη στον όμιλό της με 27 πόντους, έναντι 21 των Ιταλών, που έχουν δυο παιχνίδια λιγότερα και το ένα εξ' αυτών είναι με εκείνους (σσ Πολωνούς). Αν η Ατζούρα κερδίσει την Πολωνία ακόμη και με 1-0 και πάρει και το άλλο της παιχνίδι, τότε θα τερματίσει εκείνη πρώτη.

Εκεί, στην ισοβαθμία με τη χώρα μας, θα παίξουν ρόλο ο συντελεστής γκολ και τα υπέρ γκολ. Να τονίσουμε εδώ ότι στην ειδική βαθμολογία του καλύτερου 2ου, αφαιρούνται τα ματς με την τελευταία ομάδα του ομίλου όταν περιέχει έξι ομάδες αντί για πέντε. Στην προκειμένου περίπτωση και η Ελλάδα και η Πολωνία έχουν 6 ομάδες στα γκρουπ, οπότε οι αγώνες μαζί τους είναι σαν να μην υπάρχουν.

Αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα έχει 24 γκολ υπέρ και 4 κατά με 21 βαθμούς. Η Πολωνία έχει 26 γκολ υπέρ και 2 κατά με 24 βαθμούς.

Μετά από 8 ματς, εφόσον αφαιρέσουμε και από τις δύο τα ματς με τους ουραγούς, η Ελλάδα έχει 14-4, δηλαδή +10 στον συντελεστή ενώ μετά από 9, η Πολωνία έχει 18-1, δηλαδή +17. Άρα οι Πολωνοί έχουν το προβάδισμα με επτά γκολ. Αυτό πρέπει να καλύψει η Εθνική Ελπίδων στα δύο τελευταία παιχνίδια.

Βέβαια, να αναφέρουμε πως αν οι Πολωνοί δεν ηττηθούν από την Ιταλία, τότε η Ατζούρα θα «πέσει» πάνω στην Εθνική μας, η οποία θα την προσπεράσει σε βαθμούς.