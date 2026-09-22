Εθνική Ελπίδων: Αυτοί είναι οι παίκτες που σηκώνουν το βάρος της πρόκρισης

Είκοσι τέσσερα χρόνια μετά το τελευταίο της EURO U21, η Εθνική Ελπίδων θέλει να βάλει τέλος στην αναμονή. Με παίκτες-κλειδιά, πλέον, στη φαρέτρα της θα κάνει τα πάντα για να πετύχει το μεγάλο στόχο!

Το σύνολο του Γιάννη Ταουσιάνη έχει μπροστά του τρεις δύσκολες αποστολές για να δώσει το «παρών» στο EURO U21 του 2027. Όμως ποια είναι τα βασικά «γρανάζια» της Εθνικής Ελπίδων;

Όπου «γρανάζια» της ομάδας, οι παίκτες που είχαν ενεργό ρόλο στα παιχνίδια των προκριματικών και έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην πορεία της Εθνικής Ελπίδων.

Η γαλανόλευκη είναι ίσως η καλύτερη των τελευταίων ετών και θα παίξει και τα... ρέστα της κόντρα σε Γεωργία (26/9, 18:00), Λετονία (1/10, 18:00) και Βόρεια Ιρλανδία (6/10, 19:00). Μετράμε πλέον 24 χρόνια χωρίς παρουσία σε EURO σε επίπεδο Ελπίδων, μιας που τελευταία φορά που η Ελλάδα βρέθηκε σε τελική φάση ευρωπαϊκού U21 ήταν το 2002. Εκεί, αντιμετώπισε το Βέλγιο, τη Γαλλία και την Τσεχία, ολοκληρώνοντας την παρουσία της στη φάση των ομίλων. Από τότε, όμως, το όνομα της Ελλάδας απουσιάζει σταθερά από την τελική φάση του EURO U21.

Περνώντας στο σήμερα λοιπόν... Μετά την ήττα από τη Γερμανία (2-0), η Ελλάδα πέρασε στη δεύτερη θέση και πλέον καλείται να σηκώσει το βάρος που της αναλογεί... Συγκεκριμένα θα πρέπει να κάνει το 3/3 στα τελευταία ματς ώστε να τερματίσει ως καλύτερη 2η όλων των ομίλων για να βρεθεί απευθείας στην τελική φάση του EURO U21 του 2027 στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας.

Σε αυτό το δύσκολο ταξίδι λοιπόν υπήρξαν κάποιοι βασικοί και... αναντικατάστατοι παίκτες. Οι οποίοι έδιναν στην ομάδα ποιότητα, σταθερότητα και λύσεις...

Ας δούμε αναλυτικότερα τους βασικούς πυλώνες της εθνικής Ελπίδων.

Αρχικά ο αρχηγός του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, που μετακόμισε το καλοκαίρι στη Γερμανία για λογαριασμό της Νυρεμβέργης, μετρά 14 ματς με το εθνόσημο. Ο Αλέξης Καλογερόπουλος ήταν στα περισσότερα βασικός και... αναντικατάστατος. Έχοντας βρει το δρόμο για τα δίχτυα μια φορά, στο ματς κόντρα στη Γεωργία.

Ακολουθεί ο Χρήστος Αλεξίου, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, βρίσκεται σταθερά στις βασικές επιλογές του Ταουσιάνη. Έχει σκοράρει δύο γκολ σε συνολικά 10 παρουσίες του και συβάλει στην αμυντική σταθερότητα. Ένας ακόμη παίκτης που κάνει «θόρυβο» είναι ο Νόα Άλεν. Καθώς ο άλλοτε συμπαίκτης του Μέσι που επέλεξε την Ελλάδα, δίνει και αυτός το «παρών», έχοντας «ακουστεί» ουκ ολίγες φορές για μεγάλα club. Ο 22χρονος αριστερος μπακ που αγωνίζεται δανεικός στη Σικάγο Φάιρ μετρά 8 συμμετοχές με τη γαλανόλευκή και συγκαταλέγεται στους βασικούς πυλώνες της ομάδας. Όπως επίσης και ο Κωνσταντίνος Κωστούλας, ο οποίος βρίσκεται σε ανοδική πορεία με τον εκπληκτικό φέτος ΟΦΗ. Ένας παίκτης σημαντικός για την ομάδα, στις 8 παρουσίες του.

Στη μεσαία γραμμή, η Εθνική διαθέτει επίσης σημαντικές λύσεις. Έχοντας τον Σωτήρη Κοντούρη του Παναθηναϊκού που έχει βρεθεί στις επιλογές του Έλληνα τεχνικού έξι φορές. Παραγωγικός και αποτελεσματικός είναι ο Δημήτρης Καλοσκάμης, με τον Έλληνα χαφ της ΑΕΚ να παίρνει φανέλα βασικού σχεδόν σε κάθε από τις 14 κλήσεις του (1 γκολ). Ειδική αναφορά αξίζει να γίνει και στον Κωνσταντίνο Γκούμα, τον παίκτη του Λεβαδειακού που μετρά 9 παρουσίες με τις Ελπίδες - έχει βρει το δρόμο για τα δίχτυα δύο φορές.

Στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Γιώργος Κούτσιας... ο οποίος ξέρει καλά να βγάζει την εθνική από τη δύσκολη θέση. Έχοντας πάρει... φόρα από το πορτογαλικό πρωτάθλημα με την φανέλα της Φαμαλικάο έρχεται για να δώσει λύσεις στην ομάδα. Με 10 γκολ σε 25 συμμετοχές φαίνεται ξεκάθαρα πόσο σημαντικός είναι για τη γαλανόλευκη.