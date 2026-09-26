Η Εθνική Ελπίδων μπαίνει στην τελική ευθεία των προκριματικών του EURO U21 για το 2027 και στοχεύει μόνο ένα πράγμα. Την απευθείας πρόκριση στα τελικά.

Τα προκριματικά για το EURO U21 του 2027 οδεύουν προς το φινάλε και μετά το τέλος του παραθύρου των εθνικών ομάδων, θα γνωρίζουμε τις δέκα πρώτες ομάδες που θα πλαισιώσουν τις διοργανώτριες Σερβία και Αλβανία και θα περιμένουν τις υπόλοιπες από τα μπαράζ.

Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στα φαβορί για την απευθείας πρόκριση και την επιστροφή της σε μεγάλη διοργάνωση στο συγκεκριμένο ηλικιακό γκρουπ μετά το 2002. Παρότι είναι στη 2η θέση, ισοβαθμεί με τη Γερμανία και μαζί με τον όμιλο της Πολωνίας με την Ιταλία, είναι το φαβορί για να τερματίσει ως καλύτερη 2η και να πάει κατευθείαν στην κληρωτίδα για τους ομίλους του EURO.

Για να συμβεί αυτό, η Εθνική Ελπίδων πρέπει να κάνει το 3x3, να σκοράρει όσο περισσότερο γίνεται και στη συνέχεια να μείνει στο ακουστικό και για τα ματς της Γερμανίας αλλά και για την τελική έκβαση στον όμιλο της Ιταλίας με την Πολωνία. Δεν είναι κάτι απλό αλλά ούτε κάτι απίθανο. Απλώς χρειάζεται ένας συνδυασμός πραγμάτων για δούμε τα παιδιά του Γιάννη Ταουσιάνη στην επόμενη φάση.

Πριν αρχίσουμε τα μαθηματικά, η Εθνική θα πρέπει να κοιτάξει το δικό της δρόμο που σίγουρα μόνο εύκολος δεν θα είναι. Μην μείνουμε στο... νέκταρ των εντός έδρας αγώνων απέναντι σε Γεωργία και Β. Ιρλανδία όπου νικήσαμε με καλά σκορ (3-0 και 4-0 αντίστοιχα). Εκτός έδρας, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και οι... παγίδες είναι παντού.

Όπως έχουμε αναφέρει ξανά, σε αυτές τις ηλικίες, οι παγίδες ποικίλουν και το «όνομα» δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα έρθουν και εύκολες νίκες. Να θυμίσουμε ότι στην προηγούμενη προσπάθεια της Εθνικής Ελπίδων, παρότι είχε έρθει η νίκη κόντρα στην Πορτογαλία, η χώρα μας δεν κατάφερε να νικήσει ούτε εντός, ούτε εκτός τη Λευκορωσία, κάτι που της στοίχησε την πρόκριση.

Οπότε, καλό είναι, με παράδειγμα αυτό, να μην πέσει κανείς στην... παγίδα των πρώτων αγώνων ή της δυναμικής που έχουν οι συγκεκριμένες ομάδες. Αυτό είναι το «μυστικό» για να φτάσουμε εδώ μετά από λίγες μέρες και να συζητάμε για το τι αποτέλεσμα θέλουμε για να βρεθούμε απευθείας στο EURO U21.

Ο Αλέξης Καλογερόπουλος ήταν ξεκάθαρος στο Gazzetta και ανέφερε ότι όπως η Ελλάδα έφτασε μέχρι εδώ, με το ίδιο mindset να ολοκληρώσει και τα προκριματικά. Είναι επικίνδυνες οι δύο έξοδοι σε Γεωργία και Β. Ιρλανδία με ενδιάμεση στάση στη Λιβαδειά για το ματς με τη Λετονία. Είναι ύπουλη τριάδα αγώνων.

Ωστόσο ο Γιάννης Ταουσιάνης και οι παίκτες του ξέρουν τι να κάνουν. Έχουν «κερδίσει» την εμπιστοσύνη όλων και όλα ξεκινούν από το ματς με τη Γεωργία (18:00).