Στην WWK Arena του Άουγκσμπουργκ ένα ελληνόπουλο θ' ακούει εκτός γηπέδου τις ιαχές των συμπατριωτών του. Η αγάπη για την Ελλάδα, τον Γιαννούλη και τον ΠΑΟΚ. Αποστολή στη Γερμανία Γιώργος Σακελλαρίου.

Το λεωφορείο σε μεταφέρει στην WWK Arena. Το ωραίο γήπεδο της Άουγκσμπουργκ, χωρητικότητας 30.000 θεατών, όπου απόψε η Εθνική μας ομάδα θα δώσει μία μεγάλη μάχη με την πανίσχυση Γερμανία.

Βλέπεις μία μικρομεσαία ομάδα της Bundesliga να έχει τρομερές εγκαταστάσεις με περισσότερα από οκτώ βοηθητικά. Δίπλα στο στάδιο εμπορικό κέντρο με πολλές οικογένειες να επισκέπτονται το μέρος για να χαλαρώσουν και να κάνουν τα ψώνια τους. Πάρκινγκ; Να παρκάρουν και οι 30.000 που θα βρεθούν στο γήπεδο...

Σε οδηγούν σε έναν χώρο εκτός της εισόδου για να παραλάβεις τη διαπίστευση. Σε ψάχνουν, αν έχεις κάτι επικίνδυνο. Ας είσαι και δημοσιογράφος, ας είσαι και Δήμαρχος. «Πρέπει να ελέγξω την τσάντα σας», είπε στα ελληνικά ένας άνδρας ασφαλείας του γηπέδου. Φυσικό να νιώσεις έκπληξη. Ο Γιώργος Μαυροφρύδης γεννήθηκε κι εργάζεται στο Άουγκσμπουργκ, αλλά η καταγωγή του παππού και του πατέρα του είναι από τον Έβρο.

Το ελληνόπουλο δεν θα έχει εισιτήριο για να βρεθεί ανάμεσα στους τουλάχιστον 2.000 Έλληνες που θα είναι εντός γηπέδου. Θα εργάζεται στην πύλη και θα ακούει τις ιαχές τους. Η καρδιά, ωστόσο, θα λέει Ελλάδα. Ο νεαρός ομογενής μίλησε στο Gazzetta για το ματς, τον αγαπημένο του παίκτη, τον πρώην αριστερό μπακ της Άουγκσμπουργκ Δημήτρη Γιαννούλη και την αγαπημένη του ομάδα στην Ελλάδα, τον ΠΑΟΚ.

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