Την Κυριακή η Εθνική Ελλάδας δεν θα παίξει για πρώτη φορά στο Άουγκσμπουργκ. Το έκανε πριν 65 χρόνια και ηττήθηκε 2-1.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Η Ελλάδα δεν έχει νικήσει ποτέ τη Γερμανία σε δέκα αναμετρήσεις. Το βράδυ της Κυριακής θα έχει μία ακόμα ευκαιρία να γράψει ιστορία και να λυγίσει το μεγαθήριο στην έδρα της. Στην WWK Arena του Άουγκσμπουργκ οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι έτοιμη για μία μεγάλη μάχη.

Η προϊστορία, λοιπόν, δεν είναι υπέρ της γαλανόλευκης. Στα 10 ματς μετράει 7 ήττες και 3 ισοπαλίες με τη Γερμανία. Σε εκτός έδρας ματς έχει πάρει μόλις μία ισοπαλία στις 11/10/75 για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος (1-1). Στο Άουγκσμπουργκ, όσο κι αν φαίνεται παράξενο, η Ελλάδα θα παίξει για δεύτερη φορά. Η πρώτη ήταν πριν από 65 χρόνια και η έδρα των Γερμανών ήταν το «Στάδιο Ροσενάου», όπως λεγόταν τότε το γήπεδο της γερμανικής πόλης, που θα φιλοξενήσει την Εθνική το βράδυ της Κυριακής. Οι οιωνοί ούτε σ' αυτό το γήπεδο είναι θετικοί, αλλά για όλα υπάρχει πρώτη φορά...

Γερμανία κι Ελλάδα για πρώτη φορά με γηπεδούχο την πρώτη αναμετρήθηκαν το 1961! Πριν από 65 χρόνια για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1962 για τη Χιλή και η Εθνική μας έχασε 2-1. Τον Νοέμβριο του 1960 η Γερμανία νίκησε την Εθνική στην Αθήνα με 3-0. Το δεύτερο ματς των δύο ομάδων έγινε στις 22 Οκτωβρίου 1961 στο sold-out Rosenaustadion (49.103 θεατές). Ήταν μόλις η τρίτη φορά που η πόλη του Άουγκσμπουργκ έβλεπε διεθνή αγώνα και σύμφωνα με όσα αναφέρονταν στα αθλητικά ΜΜΕ της εποχής και 100.000 εισιτήρια να κυκλοφορούσαν θα εξαφανίζονταν κι αυτά.

Η ήττα στο Μπέλφαστ

Η Ελλάδα πάλευε με τη Γερμανία για την πρόκριση στον όμιλο και τέσσερις μέρες πριν το ματς όλα έδειχναν ότι θα γίνει ένας... τελικός. Η ομάδα του Σεπ Χέρμπεργκερ είχε κερδίσει και τους τρεις αγώνες της στον όμιλο των τριών ομάδων, ο οποίος περιλάμβανε και τη Βόρεια Ιρλανδία, ενώ η Εθνική μπορούσε να προσπεράσει τους Γερμανούς. Στις 18 Οκτωβρίου, ωστόσο, ηττήθηκε 2-0 στο Μπέλφαστ και οι Γερμανοί έμαθαν από το ραδιόφωνο της εποχής ότι ουσιαστικά προκρίθηκαν.

Οι Γερμανοί με δεδομένη την πρόκριση είχαν χάσει τον ενθουσιασμό τους, ωστόσο, ο Χέρμπεργκερ είχε δηλώσει: «Αυτό δεν μας ενοχλεί. Θα παίξουμε με όλη μας τη δύναμη και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια σπουδαία εμφάνιση».

Η Ελλάδα προσπαθούσε να συνέλθει από το σοκρ στο Μπέλφαστ και η αποστολή είχε καταλύσει στη λίμνη Άμερζεε, όπου βρέθηκαν πολλοί ομογενείς. Ο προπονητής Αντώνης Μηγιάκης είχε σχολιάσε τότε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι με την υποδοχή και την υποστήριξη που λάβαμε εδώ στη Γερμανία. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ».

Στις εξέδρες 3.000 Έλληνες

Οι Δυτικογερμανοί τότε με την πράσινη φανέλα και το άσπρο σορτσάκι προηγήθηκαν μόλις στο 6' με τον Ούβε Ζέλερ και ο ίδιος έκανε στο 27' το 2-0. Η Ελλάδα αναζήτησε ένα γκολ και το βρήκε στο 61' με σουτ του Ανδρέα Παπαεμμανουήλ από τα 35 μέτρα. Γκολ που πανηγυρίστηκε έξαλλα από 3.000 Έλληνες ομογενείς στις εξέδρες. Το Kicker της εποχής είχε σημειώσει για το γκολ της Ελλάδας: «Ο Τιλκόφσκι αντέδρασε πολύ αργά και άφησε την μπάλα να φύγει!».



Οι συνθέσεις:

Δυτική Γερμανία (Προπονητής: Ζεπ Χέρμπεργκερ): Τιλκόφσκι, Νοβάκ, Σνέλιγκερ, Σουλτς, Έρχαρντ, Γκίζεμαν, Κρες, Χέρμαν, Ζέλερ, Χάλερ, Μπρίλς.

Ελλάδα (Προπονητής: Αντώνης Μηγιάκης): Βουτσαράς, Καμάρας, Βασιλείου, Πολυχρονίου, Στεφανάκος, Παπουλίδης, Ματρακούλης, Παπαεμμανουήλ, Δομάζος, Βασιλειάδης, Ποσειδών.

Η προϊστορία με Γερμανία

Η Ελλάδα τελευταία φορά έπαιξε σε φιλικό με τη Γερμανία στις 7/6/24 στο Μένχενγκλαντμπαχ και ηττήθηκε 2-1, με τον Μασούρα ν' ανοίγει το σκορ. Αναλυτικά τα ματς:

20.11.1960, Προκριματικά Π.Κ. 1962, Απόστολος Νικολαΐδης

Ελλάδα - Δυτική Γερμανία 0-3

(10' Ντέρφελ, 30' Μπριλς, 43' Χάλερ)

22.10.1961, Προκριματικά Π.Κ. 1962, Ροζενάου Στάντιον

Δυτική Γερμανία - Ελλάδα 2-1

(6' Ζέελερ, 26' Ζέελερ - 59' Παπαεμμανουήλ)

20.11.1970, φιλικό, Γεώργιος Καραϊσκάκης

Ελλάδα - Δυτική Γερμανία 1-3

(52' Γιούτσος - 30' Νέτσερ, 41' Γκραμπόφσκι, 73' Μπεκενμπάουερ)

20.11.1974, Προκριματικά EURO 1976, Γεώργιος Καραϊσκάκης

Ελλάδα - Δυτική Γερμανία 2-2

(12' Δεληκάρης, 70' Ελευθεράκης - 51' Κούλμαν, 82' Βίμερ)

11.10.1975, Προκριματικά EURO 1976, Ρέινσταντιον

Δυτική Γερμανία - Ελλάδα 1-1

(67' Χάινκες - 79' Δεληκάρης)

17.06.1980, EURO 1980, Κομουνάλε

Ελλάδα - Δυτική Γερμανία 0-0

Η ιστορία με την Ανατολική Γερμανία (όλα φιλικά)

16.04.1980, Τσέντραλστάντιον

Ανατολική Γερμανία - Ελλάδα 2-0

(64' Βέμπερ, 78' Στράιχ)

10.02.1982, "Γεώργιος Καμάρας"

Ελλάδα - Ανατολική Γερμανία 0-1

(71' Λίεμπερς)

23.02.1983, "Ρούντολφ Χάρμπιγκ"

Ανατολική Γερμανία - Ελλάδα 2-1

(18' Ρίχτερ, 33' Στράιχ - 30' Αρδίζογλου)

15.02.1984, "Σπύρος Λούης"

Ελλάδα - Ανατολική Γερμανία 1-3

(32' Αναστόπουλος - 67' Ντέσνερ, 82' Ράαμπ, 85' Γκέτσοφ)

12.09.1984, Βεστσάσεν Στάντιον

Ανατολική Γερμανία - Ελλάδα 1-0

(24' Γκέτσοφ)

26.03.1986, "Σπύρος Λούης"

Ελλάδα - Ανατολική Γερμανία 2-0

(62' Αναστόπουλος, 85' Σαραβάκος)

31.08.1988, Φρίντριχ Λούντβιγκ Γιαν Σπόρτσπαρκ

Ανατολική Γερμανία - Ελλάδα 1-0

(24' Ζάμερ)

08.03.1989, "Σπύρος Λούης"

Ελλάδα - Ανατολική Γερμανία 3-2

(22' Σαραβάκος, 29' αυτογκόλ Βαλ, 59' Σαραβάκος - 54' Χάλατα, 67' Τομ)

Η ιστορία με την ενιαία Γερμανία

02.09.2000, Προκριματικά Π.Κ. 2002, Φόλκσπαρκστάντιον

Γερμανία - Ελλάδα 2-0

(17' Ντάισλερ, 75' αυτογκόλ Ουζουνίδης)

18.03.2001, Προκριματικά Π.Κ. 2002, "Σπύρος Λούης"

Ελλάδα - Γερμανία 2-4

(12' Χαριστέας, 43' Γεωργιάδης - 6' Ρέμερ, 25' Μπάλακ, 82' Κλόζε, 90 Μπόντε)

22.06.2012, EURO 2012, Γκντανσκ Αρένα

Γερμανία - Ελλάδα 4-2

(39' Λαμ, 61' Κεντίρα, 68' Κλόζε, 74' Ρόις - 55' Σαμαράς, 89' Σαλπιγγίδης)

7.06.24 Φιλικό «Μπορούσια Παρκ»

Γερμανία - Ελλάδα 2-1

(56' Χάβερτς, 89' Γκορς - 33' Μασούρας)

