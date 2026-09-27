Ο Γιούργκεν Κλοπ φαίνεται πως έχει καταλήξει στην ενδεκάδα που θα παρατάξει απέναντι στην Ελλάδα για τον αγώνα της 2ης αγωνιστικής του UEFA Nations League.

Η Εθνική Ελλάδας θα αναμετρηθεί σήμερα (21:45, Nova Sports Start/Alpha - Live από Gazzetta), με την Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ για την 2η αγωνιστική του φετινού Nations League. Η «γαλανόλευκη» προέρχεται από μία μεγάλη νίκη με ανατροπή επί της Σερβίας στο Βελιγράδι και θέλει να συνεχίσει την καλή της πορεία στην διοργάνωση.

Από την άλλη η Γερμανία την προηγούμενη αγωνιστική έμεινε στην ισοπαλία με σκορ 1-1 κόντρα στην Ολλανδία, παρά το γεγονός πως προηγούνταν για το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού και σε αντίθεση με την Ελλάδα, ψάχνει ακόμη την πρώτη της νίκη στο τουρνουά.

Ο Γιούργκεν Κλοπ έχει καταλήξει στο σχήμα που θα αγωνιστεί πηγαίνοντας σ' ένα 4-2-3-1, ενώ λίγο πολύ φαίνεται πως και τα πρόσωπα με τα οποία θα πάει στο αποψινό ματς έχουν βρεθεί.

Κάτω από τα γκολποστ θα βρεθεί ο Αλεξάντερ Νιούμπελ, με τον άλλοτε τεχνικό της Λίβερπουλ να κάνει ξεκάθαρο στην συνέντευξη Τύπου πως ο κίπερ της Μπεσίκτας θα ξεκινήσει έναντι του Τερ Στέγκεν, ο οποίος αγωνίστηκε βασικός στο ματς με τους «ορανιέ».

«Ο Άλεξ Νιούμπελ θα παίξει αύριο. Άκουσα ότι ο Μαρκ (τερ Στέγκεν) δέχθηκε κριτική, κάτι που με εξέπληξε. Τον θεώρησα εξαιρετικό. Είναι αλήθεια ότι έχασε μερικές πάσες, αλλά τον επικρίνω κατά 0,0%. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με την απόδοση του. Η αλλαγή στα γκολ-ποστ αύριο δεν έχει καμία σχέση με την απόδοση του Μαρκ», εξήγησε ο 59χρόνος προπονητής.

Στο κέντρο της άμυνας θα είναι ο Τα, με τον παρτενέρ του να είναι ο Μπίσεκ, καθώς ο Σλότερμπεκ βρέθηκε εκτός της 23μέλης αποστολής για τον αγώνα, σε μία απόφαση που σχετίζεται με την διαχείριση του. Στο δεξί άκρο της άμυνας θα βρεθεί ο Τρέου και ο Μπράουν στο αριστερό. Στη μεσαία γραμμή και τη δυάδα του κέντρου, οι Κίμιχ και Νμέτσα είναι η συνταγή που κερδίζει και δεν αλλάζει, ενώ μπροστά τους θα είναι βρεθεί ο Αμίρι.

🇩🇪 Nico Schlotterbeck will not be in Germany's 23-man squad for tonight's game against Greece [uefa] pic.twitter.com/JGziVWdvDg — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 27, 2026

Θυμίζουμε ότι ο Βιρτς έχει συμπεριληφθεί κανονικά στην αποστολή, όμως σύμφωνα με τον Κλοπ δεν είναι ακόμη έτοιμος να ξεκινήσει βασικός, για αυτό και θα βρίσκεται στον πάγκο για το ματς με την Ελλάδα.

Τέλος, στο δεξί άκρο της επίθεσης θα δούμε τον Σάντε, ενώ στο αριστερό τον εξτρέμ της Μπαρτσελόνα, Καρίμ Αντεγιέμι. Στην κορυφή της επίθεσης, ο τραυματισμός του Χάβερτζ θα φέρει στην αρχική ενδεκάδα τον νεαρό σέντερ φορ της Άιντραχτ, Γιουνές Εμπνουταλίμπ.