Το Gazzetta σας βάζει στους ρυθμούς της Εθνικής Ελπίδων η οποία βρίσκεται στην τελική ευθεία με φόντο την απευθείας πρόκριση στο EURO U21 του 2027 στα γήπεδα Αλβανίας-Σερβίας.

Μπήκαμε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση των προκριματικών του EURO U21 2027. Τρεις στροφές πριν το φινάλε για την Εθνική Ελπίδων, η οποία συγκατοικεί με την Εθνική Γερμανίας στην πρώτη θέση αλλά μειονεκτεί σε περίπτωση ισοβαθμίας, κάτι που την κάνει να στρέφει το βλέμμα της στην πρόκριση ως καλύτερη 2η στους εννιά ομίλους.

Για να συμβεί αυτό, είναι must το 3x3 από τη χώρα μας. Μόνο τότε ανοίγουμε συζήτηση για όλα τα ενδεχόμενα, όπου ανάμεσα σε αυτά υπάρχει ορατή και η μη κατάκτηση της καλύτερης 2ης και συνέχειας στα play offs προκειμένου να έρθει από εκεί η πρόκριση στην τελική φάση.

Για να μην μπερδευτούμε όμως, ας τα βάλουμε με τη σειρά. Το Gazzetta μπαίνει στα... άδυτα της Εθνικής Ελπίδων και σας θέτει επί τάπητος όσα πρέπει να γνωρίζεται για την τελική ευθεία ενός από τα πιο εντυπωσιακά «ταξίδια» του συγκεκριμένου γκρουπ τα τελευταία χρόνια.

Πριν μπούμε στη διαδικασία να αναλύουμε τις ισοβαθμίες και τα ζευγάρια, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η Εθνική Ελπίδων πρέπει να κάνει το 3x3 ότι και να γίνει. Μόνο έτσι θα μπορεί να συζητά για απευθείας πρόκριση αλλιώς ξεκινάει ήδη να προετοιμάζεται για τα play offs.

Πάμε παρακάτω. Το έργο της Ελλάδας μόνο εύκολο δεν θεωρείται καθώς θα παίξει εκτός έδρας με τις δύο πιο σκληροτράχηλες ομάδες πέρα της Γερμανίας. Τη Β. Ιρλανδία που ήδη έχει μαζέψει 10 βαθμούς και τη Γεωργία που είχε αποδειχθεί σκληρό καρύδι στην Αθήνα. Και μετά θα υποδεχθεί τη Λετονία. Δεν λέμε ότι αποτελούν φόβητρο δεδομένου του ταλέντου και της ποιότητας της Εθνικής Ελπίδων όμως σίγουρα θα είναι σκληρά εμπόδια και με έξτρα κίνητρο ώστε να πάρουν έναν σημαντικό πόντο ή πόντους.

Από την άλλη η Γερμανία έχει πιο βατό πρόγραμμα καθώς θα παίξει εκτός με την ουραγό Μάλτα και τη Λετονία ενώ θα υποδεχθεί τη Γεωργία. Θα ήταν ιδανικό σενάριο να γκελάρει κάπου όμως ρεαλιστικά, είναι απίθανο να συμβεί. Όμως στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται, οπότε για να δούμε.

Πάμε τώρα στο κομμάτι της καλύτερης 2ης από τους εννιά ομίλους. Η Ελλάδα έχει μία και μοναδική αντίπαλο. Ο λόγος για την Ιταλία. Αυτή τη στιγμή έχει 21 βαθμούς, τρεις περισσότερους από την Ελλάδα αλλά με ένα παιχνίδι περισσότερο και στις τελευταίες στροφές έχει να παίξει με την ουραγό Αρμενία εκτός και εντός το ντέρμπι κορυφής με την Πολωνία.

Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα έχει το πάνω χέρι, εφόσον εκμεταλλευτεί τον παράγοντα του γκολ στα δικά της παιχνίδια. Αν δει κάποιος τους αριθμούς, η Ιταλία έχει καλύτερο συντελεστή γκολ με 20 αντί 17 της Ελλάδας αλλά και καλύτερο στα υπέρ γκολ που είναι 25 αντί 21 της Ελλάδας.

Καταλαβαίνουμε ότι η χώρα μας δεν θα είχε τύχη σε ενδεχόμενη ισοβαθμία με τους Ιταλούς. Ωστόσο, ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν μπορεί να συμβεί. Αν η Ελλάδα κάνει το 3x3, τότε θα φτάσει τους 27 βαθμούς και στη χειρότερη θα τερματίσει στην ισοβαθμία πίσω από τη Γερμανία. Από την άλλη, αν η Ιταλία νικήσει την Πολωνία στην τελευταία αγωνιστική, τότε ανεβαίνει εκείνη πρώτη καθώς θα είναι από πάνω σε περίπτωση ισοβαθμίας, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να κοντράρεται σε αριθμούς με τους Πολωνούς.

Ας κάνουμε την αφαίρεση των αγώνων της Ελλάδας και της Πολωνίας απέναντι στις Μάλτα και Αρμενία αντίστοιχα.

Μείον έξι βαθμοί και 10 γκολ από την Ελλάδα, που πάει αυτή τη στιγμή στους 12 βαθμούς με συντελεστή 7 γκολ και 11 υπέρ.

Μείον έξι βαθμοί και 8 γκολ από την Πολωνία, που πάει αυτή τη στιγμή στους 18 βαθμούς με παιχνίδι περισσότερο και συντελεστή 14 γκολ και 15 υπέρ.

Καταλαβαίνουμε ότι η Ελλάδα χρειάζεται να επενδύσει αρκετά στο γκολ στις τρεις αναμετρήσεις που απομένουν, με τους Πολωνούς να έχουν μπροστά τους το ματς με τη Σουηδία και το ντέρμπι με την Ιταλία.

Μέσα σε όλα να κοιτάμε και το τι κάνει η Γερμανία, γιατί ποδόσφαιρο είναι, όλα γίνονται.

Όπως και να έχει, αναμένουμε ένα... θρίλερ στο φινάλε των προκριματικών με φόντο την απευθείας πρόκριση στα τελικά του EURO U21, ειδάλλως, στις 9 Οκτωβρίου θα μάθουμε τον αντίπαλο της Ελλάδας στα μπαράζ.