Αλέξης Καλογερόπουλος στο Gazzetta: «Αυτό που μας πάει μπροστά σαν Εθνική, θα φέρει και την πρόκριση»

Ο αρχηγός της Εθνικής Ελπίδων και παίκτης της Νυρεμβέργης, Αλέξης Καλογερόπουλος, μίλησε στο Gazzetta για την τελική ευθεία των προκριματικών με φόντο το EURO U21 2027.

Τρία ματς έμειναν για την Εθνική Ελπίδων για να ολοκληρωθεί η προκριματική διαδικασία του EURO U21 του 2027 που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας. Εκτός με Β. Ιρλανδία, Γεωργία και εντός με Λετονία είναι οι τελικές μάχες της χώρας μας με μοναδικό στόχο το 3x3 ώστε να μείνει ολοζώντανη για την απευθείας πρόκριση.

Οι παίκτες του Γιάννη Ταουσιάνη θα πρέπει να περιμένουν είτε μία γκέλα της Γερμανίας, είτε το αποτέλεσμα της τελευταίας αγωνιστικής ανάμεσα σε Ιταλία και Πολωνία για να φανεί αν θα προκριθούν ως καλύτεροι 2οι. Ειδάλλως, θα πρέπει να μπουν σε διαδικασία play offs για να επιστρέψει η ομάδα σε τελικά για πρώτη φορά μετά το 2002.

Ο αρχηγός της ομάδας και ποδοσφαιριστής της Νυρεμβέργης, Αλέξης Καλογερόπουλος, μοιράστηκε στο Gazzetta το κλίμα που επικρατεί στο... στρατόπεδο της Εθνικής, τις δικές του σκέψεις αλλά και τις πρώτες του εμπειρίες στο γερμανικό ποδόσφαιρο.

Τι κλίμα βρήκες τώρα που βρεθήκατε πάλι όλοι μαζί;

«Εχουμε πολύ καλό και θετικό κλίμα. Όλοι ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε και για αυτό έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Είναι σημαντικά τα τρία παιχνίδια και θα δώσουν όλοι παραπάνω από το 100% για το εθνόσημο».

Υπάρχει κάποιο από τα τρία ματς που απέμειναν που δίνεται παραπάνω βάρος;

«Στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, πλέον όλοι οι αντίπαλοι είναι σε υψηλό επίπεδο, οπότε πρέπει να είσαι έτοιμος. Ξέραμε ότι με την Μάλτα για παράδειγμα θα ήταν πιο βατό αλλά είχαμε το πλάνο μας, ήμασταν πιστοί σε αυτό και έτσι ήρθαν αυτά τα αποτελέσματα».

Είστε ένα γκρουπ που έχει μείνει σταθερά ίδιο σε αρκετές κλήσεις. Σας βοηθάει αυτό για να είστε πιο έτοιμοι σε κάθε «παράθυρο»;

«Σίγουρα. Παρότι μαζευόμαστε μετά από καιρό, δεν έχει σημασία. Ξέρουμε ο ένας τον άλλον πολύ καλά και τα νέα παιδιά τα βάζουμε άμεσα στο κλίμα. Δεν υπάρχει διαφορά και μπορούν να βοηθήσουν με τον ίδιο τρόπο».

Ποιο είναι το κλειδί για το 3x3;

«Θα πρέπει να βγάλουμε σαν Έλληνες το πάθος που έχουμε. Να τηρήσουμε τις αρχές και το πλάνο και πάνω από όλα να είμαστε μία ομάδα, όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια. Έτσι θα έρθουν τα αποτελέσματα όπως θέλουμε».

Το γεγονός ότι θα πρέπει να γνωρίζετε και τα αποτελέσματα άλλων ομάδων, σας γεμίζει πίεση ή είστε focus στα δικά σας ματς;

«Παίζει ρόλο και αυτό. Όμως εμείς δεν το έχουμε στο μυαλό μυαλό μας. Προτεραιότητα έχουν τα παιχνίδια τα δικά μας. Αν έχουμε και την τύχη με το μέρος μας, θα είμαστε στην επόμενη φάση».

Τι έχετε συζητήσει μεταξύ σας για τα επερχόμενα ματς;

«Συζητάμε πράγματα που συζητάμε σε κάθε παιχνίδι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Πάμε με το ίδιο σκεπτικό, ίδιο στυλ παιχνιδιού. Ξέρουμε το βάρος αυτών των αγώνων αλλά θα δώσουμε παραπάνω από αυτό που μπορούμε».

Καθοριστικό ρόλο θα παίξει και ο κόσμος αν δώσει το παρών στο γήπεδο της Λιβαδειάς σωστά;

«Χρειαζόμαστε πάρα πολύ τη στήριξη του κόσμου. Είναι ένα έξτρα κίνητρο, ένα μπουστ για να προσπαθήσουμε περισσότερο και να τους κάνουμε περήφανους».

Έχουμε δει ότι η Ελλάδα σκοράρει αρκετά από κόρνερ ή με κεφαλιές. Είναι κάτι που έχετε δουλέψει στο προπόνηση;

«Παίζουν ρόλο όλοι οι παράγοντες. Και τα κορμιά που έχουμε και το έχουμε δουλέψει. Όταν παίζεις για το εθνόσημο, πάντα θες να κάνεις ότι καλύτερο μπορείς. Είτε από σετ παιχνίδι ή κανονική ροή, ψάχνουμε το γκολ. Αυτό που μας πάει μπροστά, δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα βάλει το γκολ αλλά να σκοράρει η ομάδα. Είμαστε όλοι μαζί. Έχουμε έναν κοινό στόχο».

«Ο Τζίμας με βοήθησε για την προσαρμογή του στη Νυρεμβέργη»

Πάμε στο κεφάλαιο της Νυρεμβέργης. Πώς είναι οι πρώτες σου εβδομάδες εκεί;

«Είναι κάτι διαφορετικό από την Ελλάδα. Το επίπεδο είναι πολύ καλό, προσαρμόστηκα αρκετά γρήγορα και με τη βοήθεια του Τζίμα. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εκεί, κάθε μέρα δουλεύω για να είμαι καλύτερος και μακάρι να έχουμε μία σεζόν χωρίς τραυματισμούς».

Τι δυσκολίες αντιμετώπισες;

«Δυσκολεύτηκα με τη γλώσσα. Στη Γερμανία ενώ ξέρουν να μιλούν στα αγγλικά, θέλουν να μιλούν στα γερμανικά. Οπότε είχαμε ένα θέμα εκεί αλλά τα λύσαμε, όλα καλά».

Τι σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση;

«Κάθε γήπεδο είναι γεμάτο με κόσμο. Από 20-25 χιλιάδες κόσμο σε κάθε ματς είτε εντός, είτε εκτός. Είναι πολλή ωραία η αίσθηση να παίζεις σε γεμάτο γήπεδο όπου και αν πας».

Το επίπεδο πώς είναι και τι διαφορές εντοπίζεις;

«Είναι δύσκολο το επίπεδο, είναι διαφορετικό γιατί οι περισσότερες ομάδες παίζουν man-to-man και πάντα έχω πάνω μου παίκτη ή εγώ είμαι πάντα σε παίκτη. Είναι λίγο διαφορετικό αλλά θα πρέπει να το συνηθίσω λίγο περισσότερο».

Ανέφερες τον Στέφανο Τζίμα ότι σε βοήθησε. Με ποιον τρόπο;

«Όταν πήγα στην αρχή και είδαν ότι είμαι Έλληνας, όλοι μου έλεγαν για τον Τζίμα. Επειδή είμαστε καλοί φίλοι, μου έλεγαν να του πω να γυρίσει στη Νυρεμβέργη, να επιστρέψει (γέλια). Με βοήθησε στο σπίτι πάρα πολύ, μου έδωσε μερικές πληροφορίες, κάποια τιπς για την ομάδα και γενικότερα ήταν δίπλα μου. Έχω και για τον Γιάννη τον Μασούρα που έχω ένα ελληνικό στοιχείο μαζί».

Στόχοι προσωπική και ομαδικοί για αυτή τη σεζόν;

«Θέλω να βελτιωθώ, να πάω ένα βήμα παραπάνω και με την ομάδα να συνεχίσουμε τις νίκες, να είμαστε ψηλά στη βαθμολογία και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε στη Bundesliga»