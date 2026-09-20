Η Εθνική Ελπίδων προχωρά προς το φινάλε της προκριματικής φάσης του EURO U21 2027 και ο Γιάννης Ταουσιάνης ανακοίνωσε τους εκλεκτούς για τα τρία τελευταία ματς.

Την ίδια στιγμή που η Εθνική Ανδρών ανοίγει την αυλαία του Nations League, η Εθνική Ελπίδων ολοκληρώνει το ταξίδι της στα προκριματικά του EURO U21 2027 με μοναδικό της στόχο την απευθείας πρόκριση στα τελικά που θα διεξαχθούν στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας.

Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη έχει μπροστά της τρεις τελευταίες μάχες με στόχο το 3/3, το οποίο θα τη θέσει ως φαβορί για να τερματίσει ως καλύτερη 2η και να πάρει το απευθείας εισιτήριο για την τελική φάση. Ειδάλλως, θα πρέπει να περάσει από μπαράζ μαζί άλλες επτά χώρες που θα τερματίσουν στην 2η θέση.

Ο Έλληνας προπονητής έκανε γνωστή την αποστολή για τα παιχνίδια με Γεωργία (26/09) και Β. Ιρλανδία (06/10) εκτός και με Λετονία (01/10) εντός. Ανάμεσα στα ονόματα των κλήσεων είναι αυτό των Κοντούρη, Χάμζα και Μύθου αλλά όχι του Μπότη και του Ράλλη, οι οποίοι έχουν ελάχιστα έως καθόλου αγωνιστικά λεπτά φέτος.

Αναλυτικά:

Τερματοφύλακες: Μοναστηρλής Δημήτριος, Τσομπανίδης Αλέξανδρος, Καλτσάς Βασίλειος.

Αμυντικοί: Καλογερόπουλος Αλέξιος, Αλεξίου Χρήστος, Κάτρης Γεώργιος, Κεραμίτσης Δημήτριος, Κωστούλας Κωνσταντίνος, Κουτσογούλας Αθανάσιος, Allen Noah James, Αποστολάκης Ιωάννης.

Μέσοι: Κοντούρης Σωτήριος, Αλμύρας Χρήστος, Μπακούλας Θεοφάνης, Καλοσκάμης Δημήτριος, Γκούμας Κωνσταντίνος, Μπρέγκου Αντριάνο, Χάμζα Έρικ.

Επιθετικοί: Κούτσιας Γεώργιος, Παπακανέλλος Αντώνιος, Μύθου Ανέστης, Θεοδοσουλάκης Ιωάννης, Πνευμονίδης Σταύρος, Χατσίδης Δημήτριος.