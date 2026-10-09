Στη Λεωφόρο επιστρέφει η Εθνική Ελπίδων ενόψει της ρεβάνς των μπαράζ του EURO U21 κόντρα στην Ισλανδία.

Η κληρωτίδα της UEFA έφερε την Ισλανδία στον δρόμο της Εθνικής Ελπίδων με φόντο την πρόκριση στα τελικά του EURO U21 του 2027 στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας.

Το πρώτο ματς είναι προγραμματισμένο να γίνει στο Ρέικιαβικ και συγκεκριμένα στο «Valbjarnarvöllur» χωρητικότητας 5,5 χιλιάδων θέσεων και η ρεβάνς στην Ελλάδα αναμένεται να γίνει στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Η Εθνική Ελπίδων αναμένεται να επιστρέψει στην πρωτεύουσα μετά τα ματς που έδωσε στη Λιβαδειά, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές οι ημερομηνίες των δύο αγώνων αλλά θα διεξαχθούν στο «παράθυρο» 9 με 17 Νοεμβρίου.