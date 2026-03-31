Η U21 της Ελλάδας ηττήθηκε εντός έδρας με 2-0 από τη Γερμανία στο ντέρμπι του ομίλου της, έχασε την πρώτη θέση προς το παρόν, αλλά διατηρεί τις ελπίδες της για πρόκριση στην τελική φάση του Euro.

Η Εθνική δεν κατάφερε να πετύχει τη νίκη που θα την έκανε το τεράστιο φαβορί για πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U21, έχασε με 2-0 από την Γερμανία, αλλά συνεχίζει να ελπίζει παλεύοντας και για την πρώτη θέση, αλλά και για την καλύτερη δεύτερη των ομίλων. Με το 2-0 ανέβηκαν στην κορυφή οι Γερμανοί.

Μπήκε πιο δυνατά η Γερμανία, σκόραρε και κράτησε το προβάδισμα ως το τέλος του ημιχρόνου

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο, ένα ημίχρονο στο οποίο οι Γερμανοί που ουσιαστικά έπαιζαν με την πλάτη στον τοίχο, καθώς αν έχαναν θα έμεναν στο -6 από την Ελλάδα, μπήκαν πιο δυνατά και στο 11' κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ.

Συγκεκριμένα μετά από κόντρες σε κόρνερ που υπήρξε η μπάλα έφτασε στον Ελ Μάλα που γύρισε εξαιρετικά και με σουτ νίκησε τον Μπότη κάνοντας το 0-1. Από εκείνο το σημείο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προσπάθησε να αντιδράσει αλλά δεν μπόρεσε να δημιουργήσει μια καλή στιγμή. Ουσιαστικά στους παίκτες του Γιάννη Ταουσιάνη έλειπε η τελική πάσα για να υπάρξει η ευκαιρία και έτσι το 0-1 έμεινε ως το τέλος του ημιχρόνου.

Γκολ πρωτιάς για Γερμανία, μεγάλες επεμβάσεις ο Μπότης

Στο δεύτερο ημίχρονο η Γερμανία θα λέγαμε πως κυριάρχησε καθώς είχε τον έλεγχο και πίεζε χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες για το 2-0, με τον Μπότη να κάνει την μία μεγάλη επέμβαση μετά την άλλη. Στο 73' όμως με στημένη φάση οι Γερμανοί έκαναν το 0-2 και απέκτησαν μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης στα τελικά. Συγκεκριμένα έγινε η σέντρα, ο Κοντούρης έδιωξε αρχικά, αλλά η μπάλα έφτασε στον Καντέ που με νέα κεφαλιά νίκησε τον εξαιρετικό Μπότη διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.

Οι συνθέσεις του αγώνα

Ελλάδα (Γιάννης Ταουσιάνης): Μπότης, Φίλων (69' Κ. Κωστούλας), Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Αλμύρας (70' Μπρέγκου), Κοντούρης (79' Ράλλης), Γκούμας, Καλοσκάμης, Κωστούλας, Κούτσιας (56' Τσαντίλας)

Γερμανία (Αντόνιο Ντι Σάλβο): Μπάκχαους, Γκέχτερ (45+1' Μοργκάλα), Γελτς, Κουαρσί, Ούλριχ (74' Ρότε), Μπίσοφ, Κέμλαϊν, Κομούρ, Ελ Μάλα (74' Ιμπραχίμοβιτς), Καντέ (87' Πεϊτσίνοβιτς), Τρεσόλντι (87' Βέιπερ).

Η βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής Ελπίδων

1. Γερμανία 18 (22-4)

2. Ελλάδα 18 (21-4)

3. Βόρεια Ιρλανδία 10 (8-11)

4. Γεωργία 9 (12-9)

5. Λετονία 5 (4-12)

6. Μάλτα 0 (1-28)

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελπίδων

Μάλτα – Ελλάδα 0-5

Γερμανία – Ελλάδα 2-3

Λετονία – Ελλάδα 0-1

Ελλάδα – Γεωργία 3-0

Ελλάδα – Βόρεια Ιρλανδία 4-0

Ελλάδα – Μάλτα 5-0

31/03/26 Ελλάδα – Γερμανία 0-2

26/09/26 Γεωργία – Ελλάδα

01/10/26 Ελλάδα – Λετονία

06/10/26 Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα

Τα κριτήρια ισοβαθμίας

1. Πόντοι που συγκέντρωσαν οι δυο ομάδες στα μεταξύ τους παιχνίδια.

2. Διαφορά γκολ στα μεταξύ τους παιχνίδια.

3. Καλύτερη επιθετική επίδοση στα μεταξύ τους παιχνίδια.

4. Συνολική διαφορά τερμάτων σε όλα τα παιχνίδια του ομίλου.

5. Συνολική επιθετική παραγωγικότητα σε όλα τα παιχνίδια του ομίλου.