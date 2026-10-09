Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε πριν από την έναρξη της αναμέτρησης της Εθνικής Ελλάδας Γυναικών με την Αγγλία στο Παγκρήτιο Στάδιο, στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Η Εθνική Ελλάδας Γυναικών αντιμετωπίζει την Αγγλία στο Παγκρήτιο, για το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, με βασικό στόχο να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα που θα της δώσει πλεονέκτημα ενόψει της ρεβάνς της Τρίτης (13/10) στην Αγγλία.

Η αναμέτρηση πραγματοποιείται σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, καθώς σήμερα συμπληρώνονται δύο χρόνια από τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σπίτι του στη Γλυφάδα.



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