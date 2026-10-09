Ελλάδα - Αγγλία: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ
Η Εθνική Ελλάδας Γυναικών αντιμετωπίζει την Αγγλία στο Παγκρήτιο, για το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, με βασικό στόχο να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα που θα της δώσει πλεονέκτημα ενόψει της ρεβάνς της Τρίτης (13/10) στην Αγγλία.
Η αναμέτρηση πραγματοποιείται σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, καθώς σήμερα συμπληρώνονται δύο χρόνια από τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σπίτι του στη Γλυφάδα.
Δείτε το χαρακτηριστικό video:
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