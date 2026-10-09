Ταουσιάνης: «Αισθανόμαστε ότι δικαιούμαστε την πρόκριση στο EURO»

Μετά τη κλήρωση για τα μπαράζ της Εθνικής Ελπίδων, ο προπονητής της ομάδας, Γιάννης Ταουσιάνης μίλησε για τις κρίσιμες αναμετρήσεις με την Ισλανδία.

Μετά την κλήρωση για τα playoffs του EURO U21, η Εθνική Ελπίδων καλείται να αντιμετωπίσει την Ισλανδία σε διπλούς αγώνες, την περίοδο 9-17 Νοεμβρίου, με φόντο την τελική φάση της διοργάνωσης. Η πρώτη αναμέτρηση θα λάβει μέρος στην έδρα των Ισλανδών, ενώ το δεύτερο παιχνίδι θα γίνει στην Ελλάδα.

Ο τεχνικός της ομάδας, Γιάννης Ταουσιάνης, υπογράμμισε την δυσκολία και τις απαιτήσεις των αναμετρήσεων, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία πως το σύνολο του, μέσα από την σωστή προετοιμασία, μπορεί να πετύχει τον στόχο της και να πάρει την πρόκριση που αισθάνονται ότι δικαιούνται.

Αναλυτικά ανέφερε: «Έχουμε ήδη μπει στη διαδικασία προετοιμασίας για τους αγώνες των play-off. Απέναντί μας έχουμε την Ισλανδία, μια ομάδα που μέσα από τη σειρά των αγώνων της δείχνει να εξελίσσεται και να είναι άκρως ανταγωνιστική. Είναι δεδομένο ότι αυτά τα παιχνίδια είναι ιδιαιτέρως απαιτητικά σε όλα τα επίπεδα, λόγω του μεγάλου διακυβεύματος. Ευχή μας είναι να είναι όλα τα παιδιά καλά όταν ξαναβρεθούμε και, μέσα από την ίδια διαδικασία προετοιμασίας που ακολουθούμε έως τώρα πριν από τους αγώνες και η οποία μας έχει οδηγήσει σε καλές εμφανίσεις και νίκες, να πάρουμε αυτό που αισθανόμαστε ότι δικαιούμαστε: την πρόκρισή μας στην τελική φάση του EURO 2027».