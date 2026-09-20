Ο Κούτσιας είναι «On Fire»: Τρίτος σκόρερ στο πρωτάθλημα και το βασικό... κανόνι της Φαμαλικάο

Ο Γιώργος Κούτσιας έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά το ταξίδι του στην Πορτογαλία και ήδη στα πρώτα 7 ματς είναι εκ των πρωταγωνιστών της Φαμαλικάο.

Μετά την περιπέτεια του στην Ελβετία και τη Λουγκάνο, ο Γιώργος Κούτσιας έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του το περασμένο καλοκαίρι και υπέγραψε στην πορτογαλική Φαμαλικάο που μόλις είχε αναλάβει τις τύχες της ο Κάρλος Καρβαλιάλ, γνωστός από το πέρασμά του στον Αστέρα Τρίπολης και τον Ολυμπιακό.

Ο 22χρονος φορ έδειξε από τα φιλικά προετοιμασίας ότι μπορεί να υποστηρίξει τον ρόλο του βασικού φορ και έπειτα από επτά αγωνιστικές στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, ο ίδιος φιγουράρει στην τρίτη θέση των σκόρερ πίσω από τον συμπατριώτη του Βαγγέλη Παυλίδη και τον Σουάρες της Σπόρτινγκ Λισσαβόνας.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας επιθετικός ήταν ο MVP στην εκτός έδρας νίκη της ομάδας του επί της Νασιονάλ (4-0) καθώς βρήκε δύο φορές δίχτυα και έφτασε τα πέντε συνολικά στη λίγκα ενώ τα τέσσερα από αυτά έχουν μπει στα τελευταία τρία παιχνίδια (είχε βάλει δύο κόντρα στην Εστρέλα).

Μαζί με αυτά, έρχεται να προστεθεί και το τέρμα στην έδρα της Εστορίλ (1-1), με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να έχει προσφέρει με τα γκολ του δύο ισοπαλίες και μία νίκη αλλά το απίθανο στατιστικό έχει να κάνει με το που έχει πετύχει όλα του τα γκολ.

Ο Κούτσιας δεν έχει σκοράρει ακόμα σε εντός έδρας παιχνίδι. Όλα τα τέρματα είναι μακριά από την έδρα της Φαμαλικάο και συγκεκριμένα, ο ίδιος έχει βάλει τα πέντε από τα συνολικά επτά που έχει πετύχει η ομάδα του (!).

Γενικότερα ο διεθνής ποδοσφαιριστής είναι η κύρια πηγή τερμάτων αφού μέχρι τώρα, ο πορτογαλικός σύλλογος μετράει συνολικά 9 γκολ σε επτά αγωνιστικές και παραπάνω από τα μισά ανήκουν στον ίδιο.