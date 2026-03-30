Με στόχο να δώσει συνέχεια στην ως τώρα εξαιρετική πορεία της, με τις 6 νίκες σε ισάριθμους αγώνες η Εθνική ελπίδων υποδέχεται τη Γερμανία (31/03, 19:00) στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Η είσοδος θα είναι δωρεάν για το κοινό.

Το τρένο της Eθνικής Ελπίδων έκανε το «χρέος» της κόντρα στη Μάλτα, καθώς τη συνέτριψε στη Λιβαδειά με 5-0 και έκανε το 6Χ6 στα προκριματικά του Euro U21. Το επόμενο «ραντεβού» για την ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη είναι ντέρμπι πρωτιάς με τη Γερμανίας. Η Γαλανόλευκη θα υποδεχτεί τα Πάντσερ στη Λεωφόρο την ερχόμενη Τρίτη, 31 Μαρτίου, στις 19:00 για να βάλει γερά τα θεμέλια πρόκρισης για το τουρνουά του 2027 που διοργανώνουν η Αλβανία και η Σερβία.

Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη αφού έκανε το 6Χ6 στον 6ο Όμιλο των προκριματικών του EURO U21 έφτασε του 18 βαθμούς, ούσα στο +6 από τη 2η Γερμανία. Έχοντας όμως παιχνίδι περισσότερο και θα υποδεχθεί τη Γερμανία έχοντας στόχο να συνεχίσει το απόλυτο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ: «Με στόχο τη διατήρηση της πρωτιάς στον 6ο προκριματικό όμιλο του EURO 2027, η Εθνική Ελπίδων (U21) υποδέχεται τη Γερμανία (31/03, 19:00) στο "Απόστολος Νικολαΐδης" και θέλει να δώσει συνέχεια στην ως τώρα εξαιρετική πορεία της, με τις 6 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Η είσοδος θα είναι δωρεάν για το κοινό, όπως σε όλους τους αγώνες έως τώρα, ωστόσο απαιτείται η έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου μέσω της ticketmaster (πατήστε ΕΔΩ) για την ταυτοποίηση του κατόχου.

Η Ελλάδα είναι πρώτη στη βαθμολογία με 18 βαθμούς, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η προσεχής αντίπαλός της με 15 βαθμούς και την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Βόρεια Ιρλανδία με 7. Η προετοιμασία της Εθνικής U21 ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 30/03 με απογευματινή προπόνηση στο προπονητικό κέντρο της ΕΠΟ στην Παιανία, ενώ την Κυριακή 29/03 στην προπόνηση που διεξήχθη στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, συμμετείχαν όλοι οι παίκτες που έχουν κληθεί για τον αγώνα από τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Γιάννη Ταουσιάνη.

Υπενθυμίζεται ότι την πρόκριση στην τελική φάση μαζί με τις διοργανώτριες χώρες (Αλβανία και Σερβία) κατακτούν οι εννέα επικεφαλής και ο καλύτερος δεύτερος όλων των προκριματικών ομίλων. Τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια της τελικής φάσης θα καθοριστούν από αγώνες play-off, στους οποίους θα συμμετάσχουν οι 8 δεύτεροι των προκριματικών ομίλων.

*Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

**Οι δημοσιογράφοι και οι φωτογράφοι που επιθυμούν να καλύψουν τον αγώνα και θα λάβουν θετική απάντηση στο αίτημά τους (δείτε ΕΔΩ), μπορούν να παραλάβουν τις διαπιστεύσεις τους την ημέρα του αγώνα από τις 17:00 από την είσοδο των δημοσιογραφικών επί της οδού Τσόχα πλησίον της Θύρας 12».