Ταουσιάνης: «Εντελώς διαφορετικού χαρακτήρα το ματς με τη Γερμανία»

Ενόψει του πολύ σημαντικού αγώνα με τη Γερμανία στη Λεωφόρο μίλησε ο Γιάννης Ταουσιάνης, τονίζοντας πως η αναμέτρηση θα είναι ιδιαίτερα απαιτητική.

Νίκη στο ρελαντί για το σύνολο του Γιάννη Ταουσιάνη στη Λιβαδειά. Άφου χωρίς καμία δυσκολία το... τρένο της Εθνικής Ελπίδων συνέτριψε τη Μάλτα με 5-0 και συνέχισε την πορεια της προς την τελική φάση του Euro U21 του 2027, καθώς έκανε το 6Χ6 στον 6ο προκριματικό Όμιλο πριν το ντέρμπι με τη δεύτερη Γερμανία.

Το επόμενο ραντεβού κόντρα στη Γερμανία στη Λεωφόρο είναι την Τρίτη (31/03, 19:00) και είναι αυτό που βάλει γέρα τα θεμέλια πρόκρισης. Όπως ανέφερε ο 53χρονος η αναμέτρηση με τα «πάντσερ» είναι απαιτητική.

Πιο συγκεκριμένα ο Γιάννης Ταουσιάνης ανέφερε: «Ξεκινήσαμε τον δεύτερο γύρο προσθέτοντας άλλη μια νίκη στην προσπάθεια που κάνουμε να βρεθούμε στην τελική φάση και οφείλουμε για άλλη μια φορά να συγχαρούμε τους διεθνείς ποδοσφαιριστές. Μας αφήνει ικανοποιημένους το γεγονός ότι μετά από τέσσερις μήνες που είχαμε να αγωνιστούμε, υπηρετήσαμε σε μεγάλη διάρκεια του παιχνιδιού τις αγωνιστικές μας αρχές όσον αφορά στον τρόπο παιχνιδιού αλλά και την σοβαρότητα στην προσέγγιση των τακτικών συνθηκών του αγώνα, δείχνοντας ότι βαδίζουμε στον δρόμο που έχουμε χαράξει από την αρχή των προκριματικών, χωρίς παρέκκλιση. Κάποια μικρά διαστήματα με έλλειψη οργάνωσης, καθώς και κάποιες λάθος αγωνιστικές ενέργειες σε ατομικό επίπεδο, είναι σημεία προς διόρθωση. Έχουμε μπροστά μας τρεις μέρες να προετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι, με την Γερμανία. Ένα ματς ιδιαίτερα απαιτητικό, εντελώς διαφορετικών χαρακτηριστικών από το σημερινό, που απαιτεί υψηλό βαθμό ετοιμότητας σε όλα τα επίπεδα, σωματικά, πνευματικά, ψυχικά. Όπως σε όλα τα παιχνίδια έως τώρα έτσι και σε αυτό, μέλημά μας είναι να παρουσιάσουμε ένα αγωνιστικό πρόσωπο βασισμένο στην ταυτότητα μας και στη συγκέντρωση στο πλάνο».