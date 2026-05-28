Οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα φιλικά της Εθνικής ομάδας με Σουηδία και Ιταλία.

Οι διεθνείς συγκεντρώθηκαν για τα φιλικά της Εθνικής ομάδας με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη στις 4 Ιουνίου και με την Ιταλία στο Παγκρήτιο στις 7 Ιουνίου.

Ο τεχνικός της Εθνικής Ιβάν Γιοβάνοβιτς πριν την πρώτη προπόνηση μίλησε για το τι περιμένει απ' αυτά τα δύο δυνατά τεστ:

«Αυτή πάντα είναι μία δύσκολη περίοδος. Είναι τέλος της σεζόν και οι παίκτες προέρχονται από μία απαιτητική σεζόν, ανάλογα και την ομάδα που έπαιζαν.

Είναι δύο δυνατά φιλικά και θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε αυτή την εβδομάδα, έχοντας την ίδια σοβαρότητα, όπως πάντα έχει αυτή η ομάδα και οι παίκτες που έρχονται. Θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την εικόνα μας και ίσως να προσθέσουμε κάποια πράγματα γατί είναι μοναδική ευκαιρία.

Τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο θα έχουμε διαφορετικό τρόπο παιχνιδιών και θα δεν έχουμε ουσιαστικά χρόνο για να κάνουμε πολλά πράγματα».

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς