Ο Νότης Χάλαρης ξεχωρίζει ένα και μόνο πράγμα από την άνετη νίκη της Εθνικής Ελπίδων κόντρα στην Μάλτα και τώρα... Γερμανία.

Η Εθνική Ελπίδων έκανε το καθήκον της. Θα ήταν αυτοκτονικό οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα εκτός της νίκης απέναντι στη Μάλτα (5-0) που μετά από έξι αγωνιστικές στον όμιλο δεν έχει σκοράρει ακόμα (!) και έχει μηδέν βαθμούς στην τελευταία θέση.

Ουσιαστικά θα διέγραφε το σπουδαίο διπλό στη Γερμανία, όμως για να έρθει αυτό το τρίποντο, η ομάδα του Ταουσιάνη έκανε το καλύτερο πράγμα. Δεν αγχώθηκε. Είναι σημαντικό. Άλλο να πηγαίνεις στο ημίχρονο με το σκορ στο 2-0 και άλλο στο 0-0 γιατί όσο θα κυλούσε ο χρόνος, τόσο πιο πολύ οι φιλοξενούμενοι θα κλεινόντουσαν και θα πίστευαν ότι ήρθε η στιγμή για τον πρώτο τους βαθμό.

Αφού δεν έγινε όμως, όλα καλά, συνεχίζουμε. Το point είναι αλλού και αφορά το μοναδικό πράγμα που καταλάβαμε από αυτή την αναμέτρηση ενόψει του σπουδαίου ραντεβού με τη Γερμανία στη Λεωφόρο. Ότι η ομάδα είναι σε αρκετά καλή κατάσταση.

Δεν λέω εξαιρετική γιατί η δυναμικότητα του αντιπάλου δεν ήταν η ανάλογη αλλά ο τρόπος που στάθηκε η Εθνική Ελπίδων και η σοβαρότητα που έδειξε σε συνδυασμό με το υψηλό τέμπο, απέδειξαν ότι η ομάδα είναι έτοιμη και αγωνιστικά για το ερχόμενο ματς.

Δεν είναι κάτι στάνταρ. Τέσσερις μήνες είχαν να βρεθούν τα παιδιά, με τον Τζίμα τραυματία και κάποιες προσθήκες όπως αυτή του Χατσίδη. Οπότε δεν είναι κάτι σίγουρο ότι όλα θα κυλούσαν όπως έπρεπε. Ήταν ένα καλό τεστ τόσο στο αγωνιστικό όσο και στο ψυχολογικό για να καταλάβει το σύνολο του Ταουσιάνη σε τι κατάσταση είναι.

Από εκεί και πέρα, η νίκη, όπως και κάθε νίκη, φέρνει την Εθνική Ελπίδων ακόμα πιο κοντά στον μεγάλο στόχο που είναι η πρόκριση στα τελικά του EURO U21 το 2027. Θυμίζω ότι οι έξι βαθμοί με τη Μάλτα θα αφαιρεθούν αν η χώρα μας τερματίσει 2η αλλά για την κορυφή ήταν άκρως απαραίτητη.

Είχα αναλύσει τα δεδομένα για πρόκριση αλλά και τη σημαντικότητα των αγώνων μετά τη Γερμανία. Από εκεί και πέρα, το παιχνίδι στη Λεωφόρο είναι ένα ραντεβού με την ιστορία για τα παιδιά του Ταουσιάνη. Δεν είναι μόνο το κομμάτι της κορυφής αλλά και το ανάστημα απέναντι σε μία τοπ ταλαντούχα ομάδα που έχει εντυπωσιακές μονάδες.

Απέναντι στη Β. Ιρλανδία, την είδαμε να περνάει «αέρα». Ο Τομ Μπίσοφ στη μεσαία γραμμή ή ο Τρεσόλντι στην επίθεση είναι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται ήδη στο υψηλότερο επίπεδο. Όμως αυτή η ομάδα βγάζει μία σιγουριά ότι είτε νικήσει, είτε όχι, θα το κάνει μαχόμενη.

Δεν είναι εύκολο. Άλλο το ματς στη Γερμανία, άλλο τώρα. Τότε η Ελλάδα ήταν αουτσάιντερ και πήγε για την έκπληξη. Ίσως να την υποτίμησαν. Τώρα όμως είναι διαφορετικά τα πράγματα. Η Γαλανόλευκη δεν περνάει απαρατήρητη, πάει για δύο σκορ και δείχνει ικανή να αφήσει τη Γερμανία να παλεύει για την καλύτερη 2η των ομίλων ώστε να πάρει απευθείας την πρόκριση.

Οπότε τα δεδομένα και ο σχεδιασμός για τα πάντσερ θα είναι διαφορετικός, όπως και η προσέγγιση του αγώνα. Για αυτό δεν μιλάμε για ένα εύκολο ή απλό παιχνίδι. Θα δούμε το απόγευμα της Τρίτης (19:00).

ΥΓ. Είχα πει ότι αυτή η ομάδα αξίζει να δει γεμάτο το γήπεδο για χάρη της. Χθες το επαλήθευσε. Οπότε περιμένουν να παλέψουν με τους Γερμανούς έχοντας τον κόσμο στο πλάι τους.