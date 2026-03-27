Εθνική Ελπίδων: Η μέρα και η ώρα του ντέρμπι με τη Γερμανία
Στις 31 Μαρτίου η Εθνική Ελπίδων θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία σε ματς πρωτιάς στη Λεωφόρο στις 19:00.
H Eθνική Ελπίδων έκανε το «χρέος» της κόντρα στη Μάλτα, καθώς τη συνέτριψε στη Λιβαδειά με 5-0 και έκανε το 6Χ6 στα προκριματικά του Euro U21. Πλέον έρχεται μεγάλο παιχνίδι, καθώς η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη έχει ντέρμπι πρωτιάς με τη Γερμανίας.
Η Γαλανόλευκη θα υποδεχτεί τα Πάντσερ στη Λεωφόρο την ερχόμενη Τρίτη, 31 Μαρτίου, στις 19:00.
Θυμίζουμε πως στην τελική φάση του τουρνουά προκρίνονται απευθείας οι πρώτες κάθες Ομίλου και η καλύτερη δεύτερη, ενώ οι υπόλοιπες δεύτερες ομάδες θα μπουν σε διαδικασία Play Off.
Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελπίδων
- Μάλτα – Ελλάδα 0-5
- Γερμανία – Ελλάδα 2-3
- Λετονία – Ελλάδα 0-1
- Ελλάδα – Γεωργία 3-0
- Ελλάδα – Βόρεια Ιρλανδία 4-0
- Ελλάδα – Μάλτα 5-0
- 31/03/26 Ελλάδα – Γερμανία
- 26/09/26 Γεωργία – Ελλάδα
- 01/10/26 Ελλάδα – Λετονία
- 06/10/26 Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα