Εθνική Ελπίδων: Η μέρα και η ώρα του ντέρμπι με τη Γερμανία

Βασίλης Μπαλατσός
Ελλάδα - Μάλτα
Στις 31 Μαρτίου η Εθνική Ελπίδων θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία σε ματς πρωτιάς στη Λεωφόρο στις 19:00.

H Eθνική Ελπίδων έκανε το «χρέος» της κόντρα στη Μάλτα, καθώς τη συνέτριψε στη Λιβαδειά με 5-0 και έκανε το 6Χ6 στα προκριματικά του Euro U21. Πλέον έρχεται μεγάλο παιχνίδι, καθώς η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη έχει ντέρμπι πρωτιάς με τη Γερμανίας.

Η Γαλανόλευκη θα υποδεχτεί τα Πάντσερ στη Λεωφόρο την ερχόμενη Τρίτη, 31 Μαρτίου, στις 19:00.

Θυμίζουμε πως στην τελική φάση του τουρνουά προκρίνονται απευθείας οι πρώτες κάθες Ομίλου και η καλύτερη δεύτερη, ενώ οι υπόλοιπες δεύτερες ομάδες θα μπουν σε διαδικασία Play Off.

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελπίδων

  • Μάλτα – Ελλάδα 0-5
  • Γερμανία – Ελλάδα 2-3
  • Λετονία – Ελλάδα 0-1
  • Ελλάδα – Γεωργία 3-0
  • Ελλάδα – Βόρεια Ιρλανδία 4-0
  • Ελλάδα – Μάλτα 5-0
  • 31/03/26 Ελλάδα – Γερμανία
  • 26/09/26 Γεωργία – Ελλάδα
  • 01/10/26 Ελλάδα – Λετονία
  • 06/10/26 Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα

 

