Στις 31 Μαρτίου η Εθνική Ελπίδων θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία σε ματς πρωτιάς στη Λεωφόρο στις 19:00.

H Eθνική Ελπίδων έκανε το «χρέος» της κόντρα στη Μάλτα, καθώς τη συνέτριψε στη Λιβαδειά με 5-0 και έκανε το 6Χ6 στα προκριματικά του Euro U21. Πλέον έρχεται μεγάλο παιχνίδι, καθώς η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη έχει ντέρμπι πρωτιάς με τη Γερμανίας.

Η Γαλανόλευκη θα υποδεχτεί τα Πάντσερ στη Λεωφόρο την ερχόμενη Τρίτη, 31 Μαρτίου, στις 19:00.

Θυμίζουμε πως στην τελική φάση του τουρνουά προκρίνονται απευθείας οι πρώτες κάθες Ομίλου και η καλύτερη δεύτερη, ενώ οι υπόλοιπες δεύτερες ομάδες θα μπουν σε διαδικασία Play Off.

