Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το φιλικό της Εθνικής με Ιταλία

Η Εθνική θα υποδεχθεί στο Παγκρήτιο την Ιταλία σε φιλικό παιχνίδι (Κυριακή 7 Ιουνίου) με τα εισιτήρια για την αναμέτρηση αυτή να έχουν βγει σε κυκλοφορία.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΠΟ για τα εισιτήρια του φιλικού αγώνα της Εθνικής ανδρών με την Ιταλία έχει ως εξής: «Το 20ό κεφάλαιο στην ιστορία των αγώνων Ελλάδα-Ιταλία θα γραφτεί την Κυριακή 7 Ιουνίου (Παγκρήτιο Στάδιο, 22.00) και η διάθεση των εισιτηρίων για τη διεθνή φιλική αναμέτρηση απέναντι στην πρώτη αντίπαλο της Εθνικής Ομάδας από ιδρύσεως της ΕΠΟ ήδη ξεκίνησε.

Η πώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται από το PAME ETHNIKI και την TICKETMASTER, ενώ η διάθεση θα ολοκληρωθεί μέχρις εξαντλήσεώς τους.

Οι τιμές των εισιτηρίων ανά θύρα είναι οι εξής:

10 €: 14, 15, 16, 17, 18

15 €: 3, 9, 13, 19

20 €: 2, 10, 12, 20

25 €: 11

30 €: 1, VIP

Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 20:00

Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων Ticketmaster.

Τρόπος παραλαβής εισιτηρίου

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς, ο φίλαθλος θα παραλάβει το εισιτήριο του στο δηλωθέν email. Για την είσοδο του στο γήπεδο απαιτείται η χρήση του QR code στο κινητό του είτε η εκτύπωση του εισιτηρίου του σε εκτυπωτή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στο εισιτήριο.

Διευκρινίσεις

1. Η θύρα 5 θα διατεθεί στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας.

2. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του 1 εισιτήριο αγώνα.

3. Δεν απαιτείται η ταυτοποίηση/προσθήκη του εισιτήριου στο Gov.gr Wallet.

4. Τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν & θα πρέπει να κατέχουν κανονικά εισιτήριο καθώς επίσης και να συνοδεύονται από ενήλικο φίλαθλο.

5. Τα εισιτήρια στις θύρες 6, 7, 8 θα τεθούν προς διάθεση σε δεύτερο χρόνο».