Ο ΠΑΟΚ νίκησε στον Πειραιά 2-1 τον Ολυμπιακό κι έχει διαφορά ασφαλείας από τον Παναθηναϊκό, που έριξε εξάρα στον Λεβαδειακό.

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα Κ19. Ο Δικέφαλος λύγισε στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη 2-1 τον Ολυμπιακό και είναι στο +7 από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος συνέτριψε με 6-0 τον Λεβαδειακό.

Ο Ολυμπιακός είχε δύο καλές στιγμές με τον Κάπελα στο 2' και στη συνέχεια είχε διπλή ευκαιρία με τα σουτ των Αλαφάκη και Σαντή. Ο ΠΑΟΚ, όμως, άνοιξε το σκορ στο 23' με κεφαλιά του Γραββάνη, έπειτα από την εκτέλεση κόρνερ του Ελευθεριάδη. Στοο 32' ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει, αλλά η εκτέλεση φάουλ του Κολοκοτρώνη σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Ο Αρετής στο 44' σε ασίστ του Μπάλντε πέτυχε το 2-0 για τον ΠΑΟΚ κι εκεί ουσιαστικά κρίθηκε το ματς.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να μειώσουν στο σκορ στις καθυστερήσεις του αγώνα, όταν σε κόρνερ του Κολοκοτρώνη, ο Μίλισιτς με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 1-2.

Ολυμπιακός: Γεωργακόπουλος, Σιώζιος (59′ Αβραμούλης), Βενέτης, Καρκατσάλης, Μίλισιτς, Πλις (68′ Πλειώνης), Κολοκοτρώνης, Αλαφάκης, Σαντής, Κάπελας (75′ Λάνα), Χάμζα (59′ Κότσαλος).

ΠΑΟΚ: Μπελερής, Τσιότας, Ντούνγκα, Αυγητίδης, Αβράμπος, Ελευθεριάδης, Αρετής (86′ Τσίτσκας), Γκιόκα (80′ Παπαδόπουλος), Γραββάνης 80′ Κρομμύδας), Τουρσουνίδης (70′ Παπανικόπουλος), Μπάλντε (86′ Παπαδημητρίου).

Ο Παναθηναϊκός, παράλληλα, διέλυσε τον Λεβαδειακό με 6-0. Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ: «Η Κ19 του Παναθηναϊκού έφτασε σε ένα εύκολο τρίποντο στη σημερινή εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό για την 24η αγωνιστική της Super League. Με τα γκολ των Βύντρα, Νεμπή, Τερζή, Σώκου, Τρίκατζη και Ζέκα το Τριφύλλι επικράτησε με 6-0 εκτός έδρας.

Οι παίκτες του Δημήτρη Κοροπούλη μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση με άνοιξαν το σκορ στο 16΄ με τον Βύντρα να τσιμπάει την μπάλα και να την στέλνει στα δίχτυα μετά από ωραία εκτέλεση φάουλ του Ζέκα. Στο 36΄ με εύστοχη πέναλτι του Νεμπή οι Πράσινοι διπλασίασαν τα τέρματά τους. Μόλις δύο λεπτά αργότερα το Τριφύλλι πέτυχε και τρίτο τέρμα, με τον Νεμπή να γυρίζει όμορφα και τον Τερζή να σκοράρει. Στο 45΄ ο Ιωάννου έκανε την σέντρα, με τον Σώκο να τσιμπάει την μπάλα και να γράφει το 4-0.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου το σκηνικό δεν άλλαξε, με τον Παναθηναϊκό να πετυχαίνει 5ο τέρμα με τον Τρίκατζη, μετά από ασίστ του Νεμπή. Στο 65΄ ο Νεμπής βγήκε σε θέση τετ α τετ, ο τερματοφύλακας του Λεβαδειακού απέκρουσε, με τον Ζέκα να έρχεται και να γράφει το τελικό 6-0 για τους Πράσινους.

Λεβαδειακός: Σταματάκης, Κοτσίνης, Τζίτσας, Πούλος, Γκενούζης, Παπαροϊδάμης, Γκοτζάι, Γεωργιακάκης, Τάμπος, Τζεβελίκος, Χύσα

Παναθηναϊκός: Γείτονας, Σκαρλατίδης (67' Μπαζούκης), Δημακόπουλος, Βύντρα, Λάβδας, Θεοχάρης, Τερζής (60' Κάουα), Ζέκα (67' Ρεμούνδος), Νεμπής, Ιωάννου (67' Τάσιος), Σώκος (60' Τρίκατζης)».

Τα αποτελέσματα

Αστέρας Τρ. - Πανσερραϊκός 2-1

ΑΕΚ - ΑΕΛ 2-0

Παναιτωλικός - Κηφισιά 2-2

Βόλος - ΟΦΗ 0-1

Άρης - Ατρόμητος 0-3

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 1-2

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 0-6

Η βαθμολογία

1. ΠΑΟΚ 49

2. Παναθηναϊκός 42

3. ΑΕΚ.40

3. Ολυμπιακός 38

5. Ατρόμητος 38

6. Αστέρας Τρ. 31

7. Άρης 28

8. Παναιτωλικός 22

9. ΟΦΗ 19

10. Βόλος 19

11. Λεβαδειακός 14

12. Πανσερραϊκός 10

13. Κηφισιά 10

14. ΑΕΛ 6