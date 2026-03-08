Οι σκέψεις του Μπενίτεθ για την ενδεκάδα στον αγώνα με τον Λεβαδειακό

Οι επιλογές που σκέφτεται ο Ράφα Μπενίτεθ για την αρχική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στον κρίσιμο αγώνα με τον Λεβαδειακό.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τον Λεβαδειακό (19:00-NovaSports Prime-live από Gazzetta) για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, σ' ένα παιχνίδι που θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα κάνει το μεγάλο βήμα για την τελευταία θέση που... εκκρεμεί για την πρώτη τετράδα.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται πλέον στο +3, ωστόσο οι Βοιωτοί μπορούν με μία νίκη να τους φτάσουν και να περάσουν μπροστά τους μέσω της ισοβαθμίας στην οποία θα υπερτερούν έχοντας καλύτερα αποτελέσματα στα μεταξύ τους ματς (1-1 το πρώτο παιχνίδι στην Λεωφόρο).

Ο Ράφα Μπενίτεθ αποφάσισε να αφήσει εκτός προληπτικά τους Ίνγκασον και Ρενάτο και να μην ρισκάρει ενόψει και του αγώνα με την Μπέτις την Πέμπτη (12/03), αφού υπάρχουν επιλογές. Ο Ισπανός τεχνικός δεν θα έχει ακόμη στη διάθεσή του τους Σιώπη, Τσιριβέγια, Ντέσερς, Κώτσιρα και Πάλμερ-Μπράουν.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Οι θέσεις στο αρχικό σχήμα που είναι ακόμα ανοιχτές

Ο Ράφα Μπενίτεθ αναμένεται να παρατάξει και πάλι την ομάδα του μ' αυτό το 3-4-2-1, που έχει παγιώσει στους τελευταίους αγώνες. Ο Ισπανός τεχνικός δύσκολα θα αλλάξει τον Λαφόν, που συνεχίζει το μεγάλο σερί του από τότε που γύρισε από το Copa Africa.

Στην τριάδα της άμυνας, από την στιγμή που οι Ίνγκασον και Πάλμερ-Μπράουν δεν θα είναι διαθέσιμοι για αύριο, θα δούμε τον Γεντβάι κεντρικά, τον Κάτρη δεξιά και τον Τουμπά αριστερά. Η συμμετοχή του Ερνάντεθ είτε σε θέση αριστερού στόπερ είτε αριστερού μπακ δεν συγκεντρώνει ιδιαίτερες πιθανότητες, παρ' ότι εκείνος δεν θα είναι διαθέσιμος την Πέμπτη (12/03).

Ως φουλ μπακ, στα δεξιά θα επιστρέψει ο Καλάμπρια, αφότου εξέτισε την ποινή καρτών που είχε στον αγώνα με τον ΟΦΗ ενώ στα αριστερά θα ξεκινήσει και πάλι ο Κυριακόπουλος, που έχει παίξει σε όλα τα παιχνίδια τη νέα χρονιά, εκτός από κείνο με την ΑΕΛ..

Στη μεσαία γραμμή φαίνεται πως έχουν προβάδισμα οι Κοντούρης και Μπακασέτας, με τον Τσέριν να διεκδικεί κι εκείνος μία από τις δύο θέσεις. Μπροστά τους οι Ταμπόρδα και Ζαρουρί δείχνουν να είναι το πιθανότερο δίδυμο, με τους Πελίστρι και Αντίνο όμως να είναι κι εκείνοι μέσα στην «εξίσωση» για να βρεθούν στο αρχικό σχήμα.

Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Ανδρέα Τεττέη.