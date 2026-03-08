Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Οι διαφορές από το 0-2 και τα νέα δεδομένα

Ο Κ. Νικολακόπουλος κάνει μέσα από το blog του στο gazzetta τη δική του προσέγγιση για το αποψινό μεγάλο ντέρμπι.

Όχι παράλογα, η βάση συζήτησης του αποψινού ντέρμπι πρωταθλήματος Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ είναι το πρόσφατο Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 0-2 για το Κύπελλο.

Από την άλλη, ας δούμε κάποιες σημαντικές διαφορές πέραν των εξόφθαλμων, ότι εδώ μιλάμε για άλλη διοργάνωση, αλλά και για χρονική απόσταση δύο μηνών από εκείνο το ματς.

Για παράδειγμα, τότε ο Ολυμπιακός δεν είχε τον Ελ Κααμπί και τον Πιρόλα, που τώρα τους έχει, έστω κι αν ακόμη, για διάφορους λόγους, δεν είναι στην καλύτερη τους φόρμα. Επιπλέον τότε είχαν μπει αλλαγή ο Ρόντινεϊ (στο ημίχρονο) κι ο Έσε (στο 64΄). Μιλάμε για τέσσερις βασικούς παίκτες.

Αντιθέτως, τότε ο ΠΑΟΚ ήταν κομπλέ. Ο Λουτσέσκου είχε όλους τους παίκτες στη διάθεση του κι απλά είχε χρησιμοποιήσει τον Γιακουμάκη ως αλλαγή επειδή έπρεπε να βάλει βασικό τον Μύθου, λόγω της υποχρέωσης παρουσίας ενός μικρού στην ενδεκάδα στο Κύπελλο. Τώρα, αν μπορώ να μεταφράσω όσα διαβάζω κι ακούω στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, δεν παίζουν οι Γιακουμάκης, Κένι κι ο Παβλένκα, θα είναι πάγκο ο Μεϊτέ, ενώ κι η συμμετοχή στην ενδεκάδα των Κωνσταντέλια και Τάϊσον είναι αμφίβολη. Μιλάμε για τη μισή ενδεκάδα.

Κοιτάξτε, με τις δύο ομάδες να ισοβαθμούν, στους δύο πόντους πίσω από την ΑΕΚ, που σε αντίθεση με αυτούς αξιοποιεί 100% τη Φιλαδέλφεια στα ματς που πρέπει να τα πάρει, ενώ οι άλλοι όχι το Καραϊσκάκη (βλέπε 1-1 με την Κηφισιά) και την Τούμπα (βλέπε 0-0 με τον Παναιτωλικό), τα δεδομένα του αποψινού ντέρμπι, έχουν ως εξής:

Ο Ολυμπιακός έχει την πιο μεγάλη πίεση για νίκη. Διότι είναι γηπεδούχος, διότι έχει χάσει τη φετινή σεζόν και τις δύο φορές που έπαιξε με τον ΠΑΟΚ και διότι πάντα τη φετινή σεζόν έχει τα χειρότερα αποτελέσματα στα ντέρμπι ακόμη κι από τον 4ο της βαθμολογίας Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ, από την πλευρά του, και με ισοπαλία δεν θα είναι δυσαρεστημένος, ειδικά με τόσα προβλήματα που έχει από παίκτες προερχόμενους από τραυματισμούς. Θα είναι δύο πόντους πίσω από την ΑΕΚ, αλλά θα έχει βγάλει το Καραϊσκάκη, θα έχει τα καλύτερα αποτελέσματα απ΄ όλους στα ντέρμπι, κάτι που μετράει ενόψει πλέι οφ, και θα μπορεί να λέει ότι έχει παίξει τρεις φορές με τον Ολυμπιακό και θα έχει δύο νίκες και μία ισοπαλία.

Κακά τα ψέματα, για τον Ολυμπιακό ακόμη κι η ισοπαλία θα είναι κακό αποτέλεσμα, υπό τις συνθήκες που γίνεται το παιχνίδι. Ας σκεφτούμε και μία ακόμη παράμετρο: η ομάδα του Μεντιλίμπαρ είχε όλη την εβδομάδα δική της για να προετοιμαστεί γι αυτό το παιχνίδι, ενώ ο ΠΑΟΚ ήρθε από τη Θεσσαλονίκη για να παίξει με την Κηφισιά, γύρισε πίσω και ξαναήρθε για να παίξει τώρα στον Πειραιά.

Όλα αυτά, ο Ολυμπιακός πρέπει να τα εκμεταλλευθεί. Να πάρει πάση θυσία το τρίποντο και να παραμείνει πρώτος, έστω μαζί με την ΑΕΚ, αφήνοντας τρεις πόντους πίσω τον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, όμως, αλήθεια είναι και κάτι άλλο-σημασία έχει πρωτίστως ποιοι παίζουν και πώς παίζουν, όχι ποιοι δεν παίζουν. Και για να κερδίσεις τον φετινό ΠΑΟΚ πρέπει να είσαι πραγματικά καλός. Δυναμικός, με τσαγανό, αποφασιστικός, αποτελεσματικός κι έξυπνος.

Στέκομαι δε πολύ σε αυτό το τελευταίο, διότι στο ποδόσφαιρο υπάρχει και ο άγραφος νόμος που λέει ότι αν δεν μπορείς να πάρεις ένα παιχνίδι, φρόντισε τουλάχιστον να μην το χάσεις. Ο ΠΑΟΚ 100% θα το εφαρμόσει αυτό. Θα παίξει με σφιχτή άμυνα, αντεπιθέσεις και θα επιδιώξει να αξιοποιήσει τις στημένες φάσεις. Ο Ολυμπιακός ναι μεν καίγεται για τη νίκη, αλλά αν πάει να την πάρει άμυαλα, την έβαψε. Θα βρεθεί να χάνει και μετά θα τρέχει και δεν θα φτάνει.

Αποτυχία θα είναι για τον Ολυμπιακό μία ισοπαλία απόψε, αλλά δεν θα είναι καταστροφή. Θα είναι ισόβαθμος με τον ΠΑΟΚ, δύο πόντους πίσω από την ΑΕΚ, που μοιάζει να την έχει. Το μεγάλο πρόβλημα, τόσο βαθμολογικό, όσο κι ακόμη περισσότερο ψυχολογικό, για τον Ολυμπιακό θα είναι να χάσει (φτου φτου φτου μακριά από μας!).

Άσχετο: Στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι από το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (0-2), στη νίκη του ΠΑΟΚ 3-0 στο Αγρίνιο είχε οριστεί ο Φωτιάς. Τώρα, στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι από το σημερινό Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, στη νίκη του ΠΑΟΚ 4-1 στην Κηφισιά είχε οριστεί ο Φωτιάς. Να κρατάμε τα…γούρια!

Η φωτογραφία της ημέρας:

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το ότι ο Ζέλσον έχει πάρει πάνω του δημιουργικά τον Ολυμπιακό εδώ κι ένα ολόκληρο τετράμηνο, καθώς είναι ο μοναδικός εξτρέμ που παίζει σταθερά και συνήθως καλά-ο Ποντένσε δεν έχει καμία σταθερότητα και περισσότερο είναι τραυματίας παρά καλά, οι δε άλλοι είναι σαν να μην υπάρχουν, γι΄ αυτό άλλωστε κι έφυγαν μεσούσης της σεζόν.

Όμως, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και για κάτι άλλο-τα νούμερα του Ζέλσον είναι δυσανάλογα της προσπάθειας του. Δύο γκολ στο πρωτάθλημα, μία ασίστ και δύο κερδισμένα πέναλτι είναι ελάχιστα πράγματα. Ελάχιστα σε σχέση με τα όσα πραγματικά δίνει ο Πορτογάλος από πλευράς απόδοσης, ενέργειας κλπ. Ο εξτρέμ, όμως, πρέπει να έχει και νούμερα, γκολ κι ασίστ. Ας το φτιάξει όσο ακόμη υπάρχει χρόνος.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍