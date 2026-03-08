Το Gazzetta γυρίζει τον χρόνο πίσω και στέκεται σε 6 αναμετρήσεις που θα έχουμε να θυμόμαστε από τις... μάχες των Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ!

Ολυμπιακός VS ΠΑΟΚ λοιπόν την Κυριακή (το βράδυ) στο Καραϊσκάκη. Ως επί το πλείστον θα καταπιαστούμε με αγώνες που είχαν μπόλικα γκολ και εντυπωσιακές νίκες είτε απ΄την μία είτε από την άλλη πλευρά. Για αρχή να σταθούμε στα στοιχεία των 2 αντιπάλων με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό. Στοιχεία ως προς την ελληνική Λίγκα για τις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ.

Από το 1959 έως και σήμερα με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό (για το Πρωτάθλημα)

Ολυμπιακός: 51 νίκες σε 73 αγώνες

ΠΑΟΚ: 13 νίκες

Αγώνες που ήρθαν ισόπαλοι: 9

Τι συμβαίνει τον μήνα Μάρτιο με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό

Σε 5 αγώνες: Ο Ολυμπιακός έχει 3 νίκες και 2 ματς έληξαν ισόπαλα

Σε 2ο επίπεδο να θυμηθούμε 6 επικές ματσάρες με μεγάλα σκορ. Παιχνίδια με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό, όπου όμως υπήρξαν και σημαντικές αγωνιστικές στιγμές και με νίκες του ΠΑΟΚ.

Το πρώτο παιχνίδι στο Ποδηλατοδρόμιο: Ήταν την σεζόν του 1929-30 όταν ο Ολυμπιακός φιλοξένησε τον ΠΑΟΚ στο Ποδηλατοδρόμιο. Τότε ήταν που επικράτησε με το εμφατικό 5-0 στο παιχνίδι που πρακτικά ήταν το πρώτο των 2 αντιπάλων.

Τα επεισόδια του 1989: Το 1989 ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε τον ΠΑΟΚ στο στάδιο Καραϊσκάκη. Οι Ερυθρόλευκοι τότε επεβλήθησαν με σκορ 4-0. Το παιχνίδι αυτό είχε ιδιαίτερα μεγάλης έντασης επεισόδια καθώς οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν φτάσει στην Αθήνα χωρίς να έχουν εισιτήρια.

Η κατάσταση έφτασε ακόμα και σε σημείο όπου η Αστυνομία δεν μπορούσε να την διαχειριστεί. Το σκορ για την ομάδα των Πειραιωτών είχε ανοίξει στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης ο Αλέξης Αλεξίου με σουτ, για να διπλασιάσει το σκορ με κεφάλια ο Τάσος Μητρόπουλος στο 35'. Έπειτα ανέλαβε δράση ο Νίκος Αναστόπουλος και με δύο γκολ στο 47' και το 74' διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Το show του Σιδέρη για το 6-0: Ήταν το 6-0 των Πειραιωτών το 1962, όταν ο Σιδέρης έκανε απίθανα πράγματα στο χορτάρι και πέτυχε τέσσερα γκολ, για να σημειώσει άλλα δύο ο Ψύχος. Ήταν πιο βαριά ήττα για τον ΠΑΟΚ. Αρχικά ο Στέλιος Ψύχος σκόραρε 2 φορές (40' και 47') και έπειτα ανέλαβε δράση ο Γιώργος Σιδέρης. Ο τοπ... κανονιέρης του Ολυμπιακού είχε βάλει 4 γκολ σε 10 λεπτά: το έκανε στο 76', στο 80', στο 84' και με πέναλτι στο 86'.

Η παράσταση του Κούδα: Την σεζόν 1975-76 ήταν που ο ΠΑΟΚ νίκησε με 0-4 τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη. Ο Τερζανίδης άνοιξε το σκορ (23') και ακολούθως δυο γκολ πέτυχε ο Κούδας (56' και 63') στην δική του αγωνιστική παράσταση και άλλο ένα ο Γκουερίνο (78').

Σκέτη μαγεία από Ζιοβάνι - Ριβάλντο - Καστίγιο: Στο Καραϊσκάκη το 2004-05 οι Πειραιώτες είχαν και άλλη νίκη που πήρε έκταση στο σκορ. Η τριπλέτα Ριβάλντο - Ζιοβάνι -Καστίγιο πρωταγωνίστησε σε ένα από τα καλύτερα γκολ που έχουμε δει σε ελληνικό ντέρμπι.

Γκολάρα και μαγεία τότε σε ένα 5-1. Ο Ζιοβάνι άνοιξε το σκορ (7'), ο Ριβάλντο πέτυχε δυο τέρματα (14' και 26'), ένα είχε ο Τζόρτζεβιτς (45'+1' από εκτέλεση πέναλτι) και φοβερό γκολ ο Καστίγιο. Ο Σαλπιγγίδης είχε μειώσει προσωρινά για την ομάδα του (σε 4-1).