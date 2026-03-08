Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί έχει συμμετοχή σε μεγάλες νίκες του Ολυμπιακού επί του ΠΑΟΚ, ενώ ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς αφηνιάζει όταν βλέπει «ερυθρόλευκα».

Ολυμπιακός εναντίον ΠΑΟΚ. Ντέρμπι κορυφής στο Φάληρο, με τους Πειραιώτες να φιλοξενούν τον Δικέφαλο, ο οποίος έχει δύο νίκες την τρέχουσα σεζόν κόντρα στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Μία στην Τούμπα με ανατροπή και σκορ 2-1 και μία στο Κύπελλο Ελλάδας στο «Γ. Καραϊσκάκη» με 2-0, που άνοιξε τον δρόμο για τον τελικό. Τα ντέρμπι, όμως, είναι και τα ματς των μεγάλων παικτών. Στις δύο ομάδες υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι ποδοσφαιριστές. Ο Κωνσταντέλιας και ο Τζολάκης ή ο Μουζακίτης από τα ελληνόπουλα είναι ασφαλώς σημαντικοί παράγοντες.

Στα ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ, όμως, ο Αγιούμπ Ελ Καμπί και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έχουν συνηθίσει να βάλουν τη σφραγίδα τους. Στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων στην Τούμπα ο 32χρονος Μαροκινός είχε ασίστ για το 0-1 του Τσικίνιο. Ο 29χρονος Σέρβος απάντησε με ασίστ στον Τάισον για το 1-1 κι ευστόχησε στο πέναλτι που κέρδισε από τον Κοστίνια ο Κωνσταντέλιας για το τελικό 2-1.

Στο Κύπελλο ο Ελ Καμπί απουσίαζε, αφού ήταν στην πατρίδα του για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Ο Ζίβκοβιτς αντίθετα ήταν παρών κι απόλυτα κομβικός για τον ΠΑΟΚ, αφού είχε δύο θαυμάσιες ασίστ στα γκολ των Μύθου, Οζντόεφ. Αν μη τι άλλο, πρόκειται για δύο παίκτες από την απόδοση των οποίων θα κριθούν πολλά το βράδυ της Κυριακής.

Ο Ελ Καμπί κόντρα στον ΠΑΟΚ

Ο Μαροκινός φορ του Ολυμπιακού κόντρα στον Δικέφαλο έχει αγωνιστεί 9 φορές. Μετράει 5 νίκες, 4 ήττες και καμία ισοπαλία. Έχει σημειώσει 4 γκολ κι έχει δώσει 2 ασίστ.

Στα 4 από τα 9 ματς εναντίον του Δικεφάλου έχει γκολ ή ασίστ. Σχεδόν στα μισά. Σ' αυτά τα ματς που σκόραρε ή έδωσε ασίστ, ο Ολυμπιακός νίκησε στα 3. Δεν τα κατάφερε μόνο στον αγώνα του πρώτου γύρου.

Αναλυτικά τα ματς του Ελ Καμπί κόντρα στον ΠΑΟΚ:

18/2/24: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 1-4 (στο 83' έκανε το 1-3, στο 90' διαμόρφωσε το τελικό 1-4).

10/11/24: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-3 (στο 50' σημείωσε το 0-2 για τους Πειραιώτες).

4/5/25: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 4-2 (στο 30' έκανε το 2-1, είχε ασίστ στο 14' για το 1-1 του Βέλντε).

5/10/25: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-1 (Στο 22' είχε την ασίστ για το 0-1 του Τσικίνιο).

Ζίβκοβιτς εναντίον Ολυμπιακού

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς πραγματικά αφηνιάζει εναντίον του Ολυμπιακού. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ έχει παίξει 24 φορές κόντρα στους Πειραιώτες και μετράει 7 νίκες, 6 ισοπαλίες και 11 ήττες. Σ' αυτά τα 24 ματς είχε γκολ ή ασίστ στα 11! Σχεδόν στα μισά κι αυτός, αλλά σε 15 αγώνες περισσότερους σε σχέση με τον Ελ Καμπί. Ο Ζίβκοβιτς έχει με αντίπαλο τον Ολυμπιακό 7 γκολ και 9 ασίστ!

Αναλυτικά οι επιδόσεις του Ζίβκοβιτς στα παιχνίδια με τους «ερυθρόλευκους»:

18/4/21: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-0 (στο 49' έκανε το 1-0, στο 63' σημείωσε το 2-0).

22/5/21: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 1-2 (Τελικός Κυπέλλου, στο 90' είχε την ασίστ στον Κρμέντσικ για το 1-2, που έδωσε τον τίτλο στους Θεσσαλονικείς).

14/5/22: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 1-1 (στο 2' είχε την ασίστ στον Φιλίπε Σοάρες για το 0-1).

5/11/23: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 2-4 (στο 38' έκανε το 0-1).

21/4/24: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 2-1 (στο 92' ασίστ στον Μάρκος Αντόνιο για το 2-1).

12/5/24: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-0 (στο 26' είχε την ασίστ στον Τάισον για το 1-0, στο 65' έκανε το 2-0).

23/2/25: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 2-1 (στο 24' έδωσε την ασίστ στον Καμαρά για το 1-1).

6/4/25: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-1 (στο 11' είχε την ασίστ στον Καμαρά για το 2-0).

4/5/25: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 4-2: (μόλις στο 1' έκανε το 0-1, στο 32' σημείωσε το 2-2).

5/10/25: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-1 (στο 63' έδωσε ασίστ στον Τάισον για το 1-1, στο 75' με πέναλτι έκανε το 2-1).

14/1/26: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-2 (προημιτελικά Κυπέλλου, στο 7' είχε την ασίστ στον Μύθου για το 0-1, στο 15' ασίστ στον Οζντόεφ για το 0-2).