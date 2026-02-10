Ο Βέλγος δημοσιογράφος, Μπομπ Φάεσεν, βρέθηκε μαζί με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στην Αθήνα και τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet.

Ιδιαίτερη αναφορά στην παρουσία του Κωνσταντίνου Καρέτσα στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet κάνουν τα βελγικά ΜΜΕ, με τον δημοσιογράφο Μπομπ Φάεσεν καλύπτει το γεγονός από την Αθήνα. Ο Φάεσεν στάθηκε όχι μόνο στη βράβευση του 18χρονου μεσοεπιθετικού της Γκενκ ως «Rising Star Αθλητής της Χρονιάς», αλλά και στη συνολική εικόνα που παρουσίασε ο νεαρός διεθνής μπροστά στο ελληνικό κοινό.

Ο Βέλγος δημοσιογράφος στάθηκε στο γεγονός ότι ο Καρέτσας ταξίδεψε στην Αθήνα για να παραλάβει ο ίδιος το βραβείο του, το οποίο του απένειμε ο Γιώργος Καραγκούνης. Ο Φάεσεν μάλιστα έδωσε έμφαση στον λόγο που εκφώνησε ο νεαρός χαφ, σημειώνοντας ότι μίλησε σε άπταιστα ελληνικά, αποσπώντας τα χειροκροτήματα των καλεσμένων που βρίσκονταν στην αίθουσα.

Το βελγικό δημοσίευμα επιπλέον υπενθύμισε και την επιλογή του 18χρονου άσου της Γκενκ να αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδος αντί εκείνης του Βελγίου.

Να θυμίσουμε ότι ο ίδιος ψηφίστηκε ως ο Rising Star στους Άνδρες για το 2025 καθώς πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις τόσο με το εθνόσημο όσο και με τον βελγικό σύλλογο μέσα στη χρονιά. Συγκεκριμένα αγωνίστηκε σε 9 παιχνίδια με την Ελλάδα όπου είχε τρία γκολ και μία ασίστ στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 και στα play off του Nations League.

Λίγο πριν παραλάβει το βραβείο του στα Gazetta Awards 2025 by Novibet, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μίλησε για την παρουσία του στην Αθήνα και την πρώτη διάκριση που λαμβάνει στην χώρα καταγωγής του, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Τα πιο σημαντικά βραβεία είναι αυτά που παίρνεις με την ομάδα σου. Αυτά είναι τα πιο δύσκολα.Τα ελληνικά είναι δύσκολη γλώσσα, αλλά τώρα την έμαθα πιο καλά. Στο Βέλγιο είναι πολύ αλλιώς το mentality. Αυτές είναι οι δυο μεγάλες διαφορές των δυο χωρών. Πάω πολύ καλά, με ασίστ - γκολ και έτσι θέλω να συνεχίσω. Δεν σκέφτομαι πολύ το μέλλον. Κοιτάω μέρα με μέρα. Με την Εθνική αξίζαμε να πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είμαστε νέοι και έχουμε μέλλον. Είμαστε γενιά με πολύ ταλέντο».