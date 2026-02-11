Ο CEO της Γκενκ, Λουκ Χούιμπεργκς, μίλησε για την πιθανότητα πώλησης του Κωνσταντίνου Καρέτσα αυτό το καλοκαίρι.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποτελεί ένα από τα πιο hot ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου εδώ και αρκετό καιρό, με τα όσα κάνει εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Έλληνας άσος, που βρέθηκε στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet, παραλαμβάνοντας το βραβείο ''Rising Star'', βρίσκεται στο μπλοκάκι κορυφαίων συλλόγων, με το όνομά του να έχει παίξει ακόμη και σε ρεπορτάζ ομάδων όπως η Τσέλσι.

Προφανώς λοιπόν το ενδιαφέρον γύρω από τον 19χρονο είναι έντονο, και το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη Γκενκ το προσεχές καλοκαίρι δεν μπορεί να αποκλειστεί. Τουλάχιστον αυτό εξήγησε ο CEO της ομάδας, Λουκ Χούιμπεργκς.

Σε δηλώσεις του, τόνισε πως αν ο Καρέτσας πωληθεί στο επερχόμενο μεταγραφικό παζάρι, αυτό θα -έχει- συμβεί επειδή θα έχει φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, και όχι για οικονομικούς λόγους.

«Αν πουλήσουμε τον Καρέτσα το καλοκαίρι, δεν θα είναι για να ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό. Θα συμβεί μόνο αν κρίνουμε ότι έχει φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του εδώ, τόσο αγωνιστικά όσο και ως επένδυση».

Θυμίζουμε πως ο Καρέτσας έχει συμβόλαιο έως το 2029 με τη Γκενκ, ενώ βάσει Transfermarkt η αξία του βρίσκεται στα 28 εκατ. ευρώ.