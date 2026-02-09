Gazzetta Awards 2025: Η βραδιά που μας θύμισε γιατί αγαπάμε τον αθλητισμό

Στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet, οι βραβεύσεις έγιναν αφορμή για χαμόγελα και δυνατά χειροκροτήματα. Σε μια βραδιά όπου ο ελληνικός αθλητισμός μίλησε μέσα από τους πρωταγωνιστές του.

Κάθε πέρυσι και καλύτερα, λέει ο κόσμος... Στα Gazzetta Awards το ρητό αυτό πάει «περίπατο» και γίνεται κάθε χρόνο και καλύτερα. Τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet ξεχώρισαν για τη λάμψη τους, τις βραβεύσεις τους, τις προσωπικότητες που προσέφεραν χαρές και συγκινήσεις στον ελληνικό αθλητισμό τη χρονιά που πέρασε.

Οι καλύτερες ομάδες, οι καλύτεροι αθλητές, τα νέα ταλέντα του αθλητισμού και οι Hall of Famers έκαναν για ακόμη μία χρονιά τα Gazzetta Awards να αποδείξουν το γιατί βρίσκονται και θα βρίσκονται στην εξωαγωνιστική επικαιρότητα ως το καλύτερο event της χρονιάς. Κι αυτό γιατί το κοινό αποφασίζει και ξεχωρίζει τους απόλυτους πρωταγωνιστές. Και οι αναγνώστες του Gazzetta έχουν αποδείξει πως ξέρουν να δίνουν την απόλυτη σημασία εκεί που πρέπει.

Το... χορό των βραβεύσεων άνοιξε η Παγκόσμια πρωταθλήτρια πόλο! Η Εθνική ομάδα γυναικών αναδείχθηκε ως η καλύτερη της χρονιάς, με τον ομοσπονδιακό προπονητή Χάρη Παυλίδη να τονίζει πως στο μέλλον ελπίζει το σύνολο του να ξαναβρεθεί στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής για το ίδιο βραβείο. Ακολούθησε ο Νάσος Γκαβέλας! Κάνοντας το... back to back στην εκδήλωση ως ο κορυφαίος αθλητής με αναπηρία.

Οι Hall Of Famers είχαν σειρά στη συνέχεια. Ο πολυνίκης προπονητής στην Euroleague, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μπήκε στο Hall Οf Fame του Gazzetta.gr παραλαμβάνοντας το βραβείο από τον Κώστα Σλούκα. Ένας «θρύλος» του Παναθηναϊκού, έδωσε τη σκυτάλη σε έναν «θρύλο» του Ολυμπιακού. Ο «Πειραιώτης», όπως δήλωσε, Κριστιάν Καρεμπέ εντάχθηκε επίσης στο Hall Of Fame, με τον Γιάννη Μώραλη να του δίνει το βραβείο και ν' αποκαλύπτει πως ήταν αυτός που πάντρεψε τον Γάλλο στον δεύτερο γάμο του στο δημαρχείο του Πειραιά.

Την εμπειρία των Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Κριστιάν Καρεμπέ ακολούθησε το νέο... αίμα! Κωνσταντίνος Καρέτσας και Μαρία Ραφαηλίδου ήταν οι αθλητές που αναδείχθηκαν Rising Stars στα Gazzetta Awards. Μάλιστα, ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Γκενκ βραβεύτηκε από τον ίνδαλμά του, Γιώργο Καραγκούνη προσφέροντας μία πολύ έντονη εικόνα σε όσους παρευρέθηκαν στην εκδήλωση.

Το πρώτο μέρος έκλεισε με την ειδική βράβευση στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο Ισπανός αθλητής του μπασκετικού Παναθηναϊκού έλαβε το βραβείο το Gazzetta Women. Ο ίδιος παρέλαβε το βραβείο για τη μητέρα του, Μαργκαρίτα Γκάιερ, την οποία είδε σε βίντεο να ευχαριστεί τον κόσμο που την τίμησε.

Όπως τελείωσε το πρώτο μέρος, έτσι ξεκίνησε και το δεύτερο. Μία τιμητική βράβευση για τον Χρήστο Μουζακίτη έλαβε χώρα στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού βραβεύτηκε για την πολύ καλή σεζόν που πραγματοποίησε με αποκορύφωμα το βραβείο Golden Boy από την ιταλική Tuttosport το περασμένο Νοέμβρη.

Το ποδόσφαιρο με τον Χρήστο Μουζακίτη έδωσε τη σειρά του στο μπάσκετ! «Θρύλοι» του μπάσκετ βρέθηκαν επί σκηνής. Βασίλης Σπανούλης, Δημήτρης Διαμαντίδης, Γιώργος Πρίντεζης, Θοδωρής Παπαλουκάς, Μπάνε Πρέλεβιτς έδωσαν... ύψος στη σκηνή. Ο πρώτος βραβεύτηκε ως ο κορυφαίος προπονητής της χρονιάς, με τους Διαμαντίδη, Παπαλουκά και Πρίντεζη να του δίνουν το βραβείο.

Οι παλαίμαχοι μπασκετμπολίστες έδωσαν το βραβείο στην Εθνική ομάδα μπάσκετ, η οποία αναδείχθηκε ως η καλύτερη της χρονιάς στους άνδρες. Τέλος, ο Μπάνε Πρέλεβιτς παρέλαβε το βραβείο για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, με τον Σέρβο να λέει χαρακτηριστικά «πρέπει να έχω κάνει περισσότερες επικίνδυνες αποστολές από τον Τομ Κρουζ στον ΠΑΟΚ. Πάνω από 25 χρόνια έχω περάσει στην ομάδα, από παίκτης μέχρι πρόεδρος».

Στο κλείσιμο του δεύτερου μέρους της εκδήλωσης, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μέσω του Αντελίνο Βιεϊρινια βραβεύτηκε με το Best Moment των Gazzetta Awards για την κίνηση του Έλληνα μεσοεπιθετικού να δώσει τη φανέλα του σε φίλο της ΑΕΚ με καρκίνο.

Το τρίτο και τελευταίο μέρος της κορυφαίας εξωαγωνιστικής εκδήλωσης, Gazzetta Awards 2025 by Novibet, άνοιξαν οι τελευταίοι Hall Of Famer της φετινής χρονιάς. Σωκράτης Παπασταθόπουλος και Τασούλα Κελεσίδου βραβεύτηκαν για την προσφορά τους στον αθλητισμό, με τον πρώτο να χαρίζει μία πολύ συγκινητική στιγμή μιας και ανέβηκε στη σκηνή με τον 90χρονο παππού στον οποίο αφιέρωσε και το βραβείο.

Οι καλύτεροι αθλητές της χρονιάς είχαν την τιμητική τους στη συνέχεια. Φωτεινή Τριχά και Γιάννης Αντετοκούνμπο συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους από τους αναγνώστες του Gazzetta στις αντίστοιχες κατηγορίες και των κορυφαίων αθλητών της χρονιάς. Η νεαρή πολίστρια, μάλιστα, τόνισε πως θέλει ολοένα να γίνεται καλύτερα χωρίς να μπορεί να εκφράσει το πού θέλει να φτάσει στην καριέρα της.

Επίλογο στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet έβαλαν η τιμητική βράβευση στην ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών της ΑΕΚ, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να δίνει το σχετικό βραβείο και να προσφέρει ένα κλαδί ελιάς στους παρευρισκόμενους στη σκηνή. Η ΕΛΕΠΑΠ παρέλαβε το βραβείο Giant Heart και το Spetses Marathon βραβεύτηκε για την 15ετή παρουσία του στα αθλητικά δρώμενα.