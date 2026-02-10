Gazzetta Awards: Το διαμάντι του στέμματος!

Αφού μαζεύτηκε το «μπλε χαλί» του Μεγάρου Μουσικής, ο Μιχάλης Τσαμπάς γράφει για τα Gazzetta Awards που για άλλη μια χρονιά δεν πέρασαν στην ιστορία, αλλά έγραψαν την ιστορία.

Γίνε για λίγο παιδί και σκέψου πως η καλή νεράιδα του παραμυθιού σου δίνει την ευκαιρία για περίπου τρεις ώρες να περιηγηθείς ανάμεσα σε μύθους του αθλητισμού.

Πάμε λοιπόν...

Μια φορά κι ένα καιρό, ήταν ένα μεγάλο Μέγαρο, που όσο περπατούσες μέσα σε αυτό, τόσο περισσότερο σε μάγευε...

Να κοιτάς δεξιά και να βλέπεις τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να αγκαλιάζεται με τον Δημήτρη Διαμαντίδη και τους Τζο Αρλάουκας και Μπάνε Πρέλεβιτς να θυμούνται τα παλιά. Να κοιτάς αριστερά και να βλέπεις πάντα υπέροχους και επιβλητικούς τον Παπαλουκά, τον Αλβέρτη, τον Ρεντζιά και τον Πρίντεζη. Ωπ, να και ο Καρεμπέ να μιλάει με τον Nικοπολίδη. Τι μύθοι κι αυτοί; Να προχωράς μερικά μέτρα και να ακούς τον βιονικό Γιώργο Καραγκούνη να λέει «που είσαι μωρή παικτάρα» στον Βιερϊνια, πριν και οι δύο τους βρεθούν δίπλα στον «Bενιαμίν της βραδιάς» Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Φτάνεις προς την είσοδο όπου σαν... μοντέλα κατεβαίνουν τα σκαλιά του Μεγάρου Μουσικής ο Βασίλης Σπανούλης και ο Κώστας Σλούκας. Κι όταν το κεφάλι επιστρέφει... στη γη, ο baby face Χρήστος Μουζακίτης είναι πάντα εκεί να σου θυμίζει ότι ο αθλητισμός πριν από τίτλους, πρωταθλήματα και τρόπαια (που κι από αυτά έχει πολλά ο μικρός) είναι πρώτα από όλα χαρά, επιθυμία, χαμόγελο.

Καλά από λαμπερά χαμόγελα άλλο τίποτα. Ο Xάρης Παυλίδης και τα κορίτσια του, που όπου βρουν κάτι να... γυαλίζει βουτούν στις πισίνες και το παίρνουν, ανέβηκαν στη σκηνή και πριν καλά – καλά βγάλουν μετάλλια από το λαιμό πήραν κι άλλο βραβείο.

Και μιας ο λόγος για μετάλλια από το... παραμύθι αυτό δεν θα μπορούσαν να λείπουν ο μεγάλος αρχηγός Κώστας Παπανικολάου, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο Τάιλερ Ντόρσει και «μέσω Παπ» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που πριν από μήνες μας ξαναχάρισαν τη... χαμένη αίγλη και χαρά της «επίσημης αγαπημένης» με το χάλκινο στο Ευρωμπάσκετ.

Η Τασούλα Κελεσίδου και ο Κώστας Στεφανής να μας θυμίζουν πως ο αθλητισμός δεν είναι μόνο μια μπάλα σε χέρια και πόδια, αλλά και Μάριος Ηλιόπουλος να προσφέρει κλαδί ελιάς επισημαίνοντας με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο ότι δεν μιλάμε για... πόλεμο, αλλά για σπορ. Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος με τον παππού Σωκράτη, αλλά και ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ με την μαμά του... πασπάλισαν τη βραδιά με γενναίες δόσεις συγκίνησης.

Κι ανάμεσα σε όλους αυτούς και άλλους τόσους που «μυαλό είναι κάποιους θα ξέχασε», συναντάς Υπουργούς, Δημάρχους, Βουλευτές, καλλιτέχνες και... όλο τον καλό τον κόσμο.

Και ζήσαν αυτοί καλά και μεις καλύτερα, θα μπορούσαν να πουν από μικροφώνου στο τέλος της βραδιάς η Σμαράγδα και ο Αιμίλιος... Κάπως έτσι δεν τελειώνουν τα παραμύθια;

Όμως εμείς εδώ στο Gazzetta και προφανώς κι εσείς οι εκατοντάδες χιλιάδες καθημερινοί αναγνώστες μας, έχετε καταλάβει πως όλο το παραπάνω μοιάζει με παραμύθι αλλά δεν είναι. Αλλωστε κάτι που το βιώνεις συνέχεια, μάλλον περισσότερο σου μοιάζει μια λαμπερή συνήθεια.

Τα Gazzetta Awards by Novibet για άλλη μια χρονιά, ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΑΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΛΛΑ ΕΓΡΑΨΑΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ. Όλα αυτά που διαβάσατε παραπάνω δεν τα φανταστήκαμε. Εγιναν μπροστά μας και μπροστά σας μέσω της μετάδοσης της Cosmote Tv.

Όλοι αυτοί ήταν εκεί. Ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα ακόμη κι αν χρειάστηκε να πάρουν... αεροπλάνα και βαπόρια για να είναι πιστοί στο ραντεβού τους. Κυρίως όμως για να πουν το δικό τους μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς, σε όλους εσάς που τους λατρεύτε εντός αγωνιστικών χώρων. Γιατί το ξαναλέμε και δεν θα βαρεθούμε να το λέμε ποτέ. Είναι μια διαδικασία που δεν αφορά λίγους και... κλειστές επιτροπές.

Τα Gazzetta Awards είναι η μεγαλύτερη ετήσια αθλητική «εξωγηπεδική» εκδήλωση που γίνεται στην Ελλάδα , με χιλιάδες κόσμο να... αποφασίζει από κοινού για τους πρώτους (και τις πρώτες) των πρώτων. Είναι μια «σύμβαση» ανάμεσα σε μας και σε σας. Την τιμούμε και μας τιμάτε. Όπως συμβαίνει όλα αυτά τα 11 χρόνια, όπως θα συμβαίνει και τα επόμενα (πολλά) χρόνια που τα Gazzetta Awards θα πρωταγωνιστούν.

Με παραμύθι αρχίσαμε, αλλά δεν θα κλείσουμε με παραμύθι. Όλα όσα είδατε και διαβάσατε την βραδιά της περασμένης Δευτέρας, σε αντίθεση με όσα μάθαμε ως παιδιά δεν τα... έφτιαξε με το ραβδάκι της και ένα άγγιγμα μια όμορφη νεράιδα.

Tα Gazzetta Awards είναι ένα πετυχημένο στοίχημα πολλών – πολλών ανθρώπων. Ομάδων και υποομάδων. Ανθρώπων που γουστάρουν ό,τι άρχισε πριν από 11 χρόνια. Ανθρώπων που ήταν από την αρχή στο εγχείρημα, αλλά και πολλών που προστέθηκαν στην πορεία και έβαλαν μεράκι, ζήλο, ποιότητα, εμπειρία.

Τα Gazzetta Awards είναι χιλιάδες λέξεις, είναι εκατοντάδες τηλεφωνήματα, ένα σωρό email, είναι δεκάδες λίστες που γράφονται και σβήνονται μέχρι και το...90'. Είναι αναμονή για το πολυπόθητο «ναι» σε μια πρόσκληση, είναι και η δυσαρέσκεια σε ένα «όχι». Είναι νεύρα και συγκρούσεις, είναι πολύωρες συσκέψεις, είναι λόγια, σημειώσεις, αστερίσκοι, καφέδες.

Eίναι επένδυση σε προσωπικές σχέσεις, είναι οι πολλοί χορηγοί που εμπιστεύονται ένα premium Gala. Είναι ετερόκλητες προτάσεις που αναζητούν κοινή συνισταμένη, είναι πράγματα που γίνονται και άλλα που δεν γίνονται αλλά... πρέπει να γίνουν. Ή να προσπαθήσουμε να γίνουν.

Και φυσικά είναι μια διοίκηση που είναι πάντα αποφασισμένη να στηρίξει (με κάθε τρόπο) όλο αυτό το μεγάλο, το λαμπερό, το όμορφο. Το λέει και ο τίτλος.

Τα Gazzetta Awards είναι το διαμάντι του στέμματος!

ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ μια φωτογραφία που δεν θα την βρείτε ανάμεσα στις εκατοντάδες που ανέβηκαν από το βράδυ της Δευτέρας στη homepage και στα social media του Νο1 αθλητικού site της χώρας. Δεν έχει την καθαρότητα και τα φίλτρα των επαγγελματικών καμερών που διαθέτουν τα φωτογραφικά πρακτορεία που κάλυψαν την τελετή.

Είναι από το κινητό του υπογράφοντος, σε κάποια στιγμή της εκδήλωσης. Είναι το «μεγάλο ευχαριστώ» σε όλους όσοι την... αστερόσκονη της βραδιάς την είδαν να πέφτει από μια σχετική απόσταση. Είτε από τον «αγαπημένο εξώστη» του Μεγάρου Μουσικής, είτε από την αίθουσα σύνταξης του Gazzetta στη Μεσογείων. Σε αυτούς που δούλεψαν εξαιρετικά για να φτάσουν σε σας με ακρίβεια και με ταχύτητα, όλα όσα ειπώθηκαν και συνέβησαν σε μια νύχτα αστεριών και θριάμβου του ελληνικού αθλητισμού...