Στα backstage των Gazzetta Awards βρέθηκε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και έδωσε ρεσιτάλ με τον Gio Kay.

Βραβεύτηκε ως Rising Star και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από τα backstage των Gazzetta Awards. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έδωσε ρεσιτάλ για τον πολυσυζητημένο Gio Kay, αλλά μίλησε και για τον ΠΑΟΚ.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έδωσε ατάκες φωτιά... αφού περιέγραψε το βραβείο του ως μια «λέξη» που συμβολίζει την επιθυμία του να γίνει… legend χωρίς το D. Μίλησε επίσης για τη μουσική που ακούει, αποκαλύπτοντας ότι ακούει Βασίλη Καρρά και το «Δεν Πάω Πουθενά» έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδία του.

Ο 18χρονος διεθνής δεν παρέλειψε να μιλήσει για τον ΠΑΟΚ, εκφράζοντας την επιθυμία του να παίξει κάποια στιγμή στον Δικέφαλα του Βορρά.