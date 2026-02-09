Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος τιμήθηκε στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet, καθώς μπήκε στο Hall of Fame. Τη βράβευση έκανε ο παππούς του σε κλίμα συγκίνησης.

O Σωκράτης Παπασταθόπουλος ήταν από τα τιμώμενα πρόσωπα στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet. Ο άλλοτε διεθνής στόπερ και πιθανότατα ο μέχρι στιγμής Έλληνας ποδοσφαιριστής με την κορυφαία καριέρα μπήκε στο Hall of Fame για τη σπουδαία πορεία του.

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός «ανδρώθηκε» στην ΑΕΚ και εν συνεχεία ακολούθησε μια λαμπρή σταδιοδρομία σε Τζένοα, Μίλαν, Βέρντερ Βρέμης, Ντόρμουντ, Άρσεναλ το 2021 έπέστρεψε στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Μπέτις, στην οποία έκλεισε την καριέρα του το 2024.

Ο «Παπ» έκανε... καρέ μεγάλων πρωταθλημάτων, καθώς έχει παίξει σε Serie A, Bundesliga, Premier League και La Liga, ενώ με την Εθνική έχει παίξει σε Euro και Παγκόσμιο Κύπελλο.

Τη βράβευση έκανε ένας ξεχωριστός άνθρωπος για εκείνος, ο παππούς του, ο οποίος δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυα και τη συγκίνηση του. Μάλιστα, προβλήθηκε και trailer για το ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει το Gazzetta για τη ζωή και την καριέρα του Σωκράτη Παπασταθόπουλου.

«Εχώ αγαπήσει τόσο πολύ αυτό το παιδί και πήγε καλά στη ζωή του. Τον ευχαρσιτώ πολύ, ότι έχει κάνει στην καριέρα του το έχει κάνει και για μένα και για αυτόν», είπε ο παππούς του Σωκράτη.