Νίκη τεράστιας σημασίας για την Εθνική Ελπίδων μέσα στη Γερμανία και για ποικίλους λόγους. Από αγωνιστικούς μέχρι ψυχολογίας και γοήτρου. Το Gazzetta καταγράφει τα δεδομένα για τη «φουρνιά» που έρχεται και την προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία τρία χρόνια στον προθάλαμο της ανδρικής ομάδας.

«Και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί» δεν λένε; Η απάντηση για το αν ισχύει ή όχι μπορεί να έρθει από την Εθνική Ελπίδων, η οποία έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό από τη Γερμανία για τα προκριματικά του EURO U21 2027 και υπέταξε τη φιναλίστ της διοργάνωσης που λίγους μήνες πριν έχασε την κορυφή από την Αγγλία στην παράταση.

Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη πέτυχε μία από τις μεγαλύτερες νίκες της τα τελευταία χρόνια καθώς επικράτησε με εκπληκτική εμφάνιση κόντρα σε ένα σύνολο που θεωρείται φαβορί ακόμα και για την κατάκτηση του EURO U21 του 2027 που θα γίνει στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας.

Ένα αποτέλεσμα που δεν αποτελεί «πυροτέχνημα» αλλά μία δουλειά που έχει ξεκινήσει τα τελευταία τρία χρόνια από την εποχή που βρισκόταν ο Νίκος Παπαδόπουλος στην άκρη του πάγκου, την ίδια στιγμή που η προώθηση νέων παιδιών στις ανδρικές ομάδες της Stoiximan Superleague, συμβάλλει σε όλο αυτό.

Το Gazzetta βάζει κάτω τα δεδομένα και σας δίνει στο... πιάτο πώς έφτασε η Εθνική Ελπίδων στο βράδυ της 10ης Οκτωβρίου να πανηγυρίζει μία τόσο σπουδαία νίκη αλλά και τον τρόπο που έσπασε το απίστευτο σερί των Γερμανών.

Οι βάσεις του Νίκου Παπαδόπουλου και το μέταλλο νικητή που έλειπε!

Ήταν Μάρτιος του 2023. Η Ελλάδα φιλοξενεί τη Λευκορωσία στην άδεια Λεωφόρο. Όχι λόγω τιμωρίας αλλά επειδή ήταν ελάχιστα τα άτομα που πήγαν να δουν την Εθνική Ελπίδων παρότι η είσοδος ήταν δωρεάν και ήταν προκριματικός γύρος για το EURO U21. Ο Νίκος Παπαδόπουλος κάνει ντεμπούτο σε επίσημο παιχνίδι στην άκρη του πάγκου.

Η εντεκάδα είχε παίκτες όπως ο Τζολάκης, ο Τζόλης, ο Κίτσος, ο Κρυπαράκος, ο Σουρλής και ο Κουρφαλίδης. Στο τελευταίο σφύριγμα της λήξης, ο φωτεινός πίνακας δείχνει τελικό σκορ 1-1. Ήδη το ταξίδι της Ελλάδας είχε ξεκινήσει στραβά στον δρόμο για τις δύο πρώτες θέσεις, καθώς ο όμιλος είχε Πορτογαλία και Κροατία.

Ο Έλληνας προπονητής ήταν περισσότερο απογοητευμένος για την έλευση του κόσμου παρά το τελικό σκορ και τότε ήταν που είπε στους παίκτες του: «Θα τους κάνετε να ασχοληθούν με εσάς». Ήταν μία από τις ατάκες που έλεγε στους παίκτες για να τους τονώσει το ηθικό. Να δημιουργήσει το μέταλλο του νικητή που βλέπουμε και τώρα στον Λεβαδειακό.

Ακολουθεί η νίκη στην Ανδόρα, η εντός έδρας ισοπαλία με την Κροατία (2-2) που δίνει ελπίδες για ανάκαμψη, η ήττα στην Πορτογαλία (2-0) και η νίκη με τα Νησιά Φερόε (3-0). Στις 20 Νοεμβρίου του ίδιου έτους φιλοξενεί στην Τρίπολη την Πορτογαλία, έναν χρόνο περίπου μετά την βαριά με 4-0 στο ίδιο γήπεδο.

Η νίκη με 2-1 σηματοδοτεί την επιστροφή του ενδιαφέροντος από το κοινό, με τη «χρυσή φουρνιά» να δείχνει τα πρώτα της αποτελέσματα στο... χορτάρι. Εν τέλει η πρόκριση στα τελικά του EURO U21 δεν ήρθε αλλά οι βάσεις είχαν μπει για να ακολουθήσει η διαδοχή της τεχνικής ηγεσίας από τον Γιάννη Ταουσιάνη.

Ένας προπονητής που συνέχισε το έργο του Νίκου Παπαδόπουλου με τα εργαλεία που είχε στα χέρια του και από τον περασμένο Νοέμβρη, η χώρα μας είναι αήττητη είτε μιλάμε για φιλικά, είτε για επίσημα ματς με τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες. Αποκορύφωμα φυσικά, το τεράστιο διπλό στην έδρα της Γερμανίας.

Τα «διαμάντια» εκτός του Big-5 μπήκαν στην εξίσωση!

Αν κάποιος ρίξει μία ματιά στους παίκτες ήταν στη βασική εντεκάδα αλλά και αυτούς που μπήκαν ως αλλαγή, θα κάνει μία σημαντική παρατήρηση. Τρεις από τους έντεκα και δύο που μπήκαν ως αλλαγή αγωνίζονται σε ομάδες που είναι εκτός του Big-5.

Συγκεκριμένα, ο Κωνσταντίνος Κωστούλας που έπαιξε ως δεξί μπακ και σκόραρε κιόλας, είναι στον ΟΦΗ, ο Σωτήρης Κοντούρης που ήταν στα χαφ είναι παίκτης του Παναιτωλικού όπως και ο Λάμπρος Σμυρλής που μπήκε ως αλλαγή ενώ ο Λεβαδειακός έχει άλλους δύο με Κωνσταντίνο Γκούμα και Γιώργο Κάτρη (ως αλλαγή).

Αμφότεροι έχουν ενεργό ρόλο στα ανδρικά τμήματα των ομάδων τους, δείγμα του πόσο σημαντικό είναι για τον προθάλαμο της πρώτης ομάδας της Εθνικής, να έχουν χρόνο συμμετοχής παιδιά σε υψηλό επίπεδο, κάτι που τα προηγούμενα χρόνια δεν γινόταν.

Το προπονητικό «αριστούργημα» του Ταουσιάνη

Πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι κόντρα στη Γερμανία. Ο τρόπος που αποφάσισε ο Γιάννης Ταουσιάνης να παρατάξει την ομάδα του και το πόσο πιστά το ακολούθησαν οι παίκτες του, κάτι παραδέχθηκε στο Gazzetta ο Σωτήρης Κοντούρης .

Αρχικά, η Ελλάδα δεν μπήκε στο ματς με όρεξη να κλειστεί πίσω. Σε καμία περίπτωση. Αντιθέτως, ο Έλληνας τεχνικός είχε δώσει σαφή οδηγία στους μεσοεπιθετικούς να πιέσουν ψηλά. Ένα στυλ παιχνιδιού που γνωρίζει πολύ καλά ο Πνευμονίδης με τον Κωστούλα από τον Ολυμπιακό και ο Τζίμας από την παρουσία του στη Νυρεμβέργη. Μαζί τους ανέβαινε από τα δύο 8άρια είτε ο Γκούμας, είτε ο Καλοσκάμης για να βοηθήσουν αυτό, αφήνοντας τον Κοντούρη... βιδωμένο στη μεσαία γραμμή.

Η μάχη της μεσαίας γραμμής ήταν το πρώτο σημείο που έπρεπε η Ελλάδα να πάρει με το μέρος της, κάτι που δεν άργησε να συμβεί καθώς ο Ντάμαρ «ξεχνιόταν» στην επίθεση και έτσι ο Μπίσοφ με τον Ασέκο έπρεπε να τα βάλουν με τρεις αρκετά γρήγορους χαφ. Όχι ψηλούς αλλά αρκετά γρήγορους.

Το επόμενο σκέλος ήταν η δημιουργία της Γερμανίας. Ο Ντι Σάλβο έχει δημιουργήσει μία «μηχανή» μεσοεπιθετικά που τροφοδοτούνταν κυρίως από τα χαφ αλλά και από σέντρες στο κουτί όπου ο Βάιπερ με τον Τρεσόλντι αποτελούσαν τεράστιο κίνδυνο. Η «βραχυκύκλωση» του Μπίσοφ και η αδυναμία της Γερμανίας να περάσει την μπάλα στην περιοχή, έκαναν τους επιθετικούς της εύκολη λεία για Αλεξίου και Καλογερόπουλο.

Όχι ότι δεν απείλησαν οι Γερμανοί και πώς να μην συμβεί όταν μιλάμε για μία ομάδα που σε 40 παιχνίδια με τον Ντι Σάλβο στον πάγκο της μετράει 104 γκολ (!). Ωστόσο δεν έγινε πάνω στο... ατού των επιθετικών της. Για αυτό το ένα γκολ ήρθε από σουτ του Ντάμαρ από πλάγια θέση και το δεύτερο από εκτέλεση κόρνερ.

Ευλογία τα δύο γρήγορα γκολ φυσικά. Εξαιρετική... κομπίνα σε φάουλ, εκμετάλλευση του Καλογερόπουλου που είναι καλός στο ψηλό παιχνίδι και του Κωνσταντίνου Κωστούλα που άνοιξε το σκορ και στη συνέχεια η πίεση του Τζίμα στον Σέιμερ για το 2-0 (απίθανη η ψυχραιμία του Έλληνα φορ που δεν εκτελεί αλλά σιγουρεύει το γκολ με ντρίμπλα στον Γερμανό πορτιέρε).

Copy-Paste την Αγγλία

Όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta , η Ελλάδα θα χρειαζόταν την επίθεση της στο συγκεκριμένο παιχνίδι και ο λόγος ήταν ότι όσα ματς έχασε η Γερμανία, τα έχασε έχοντας δεχτεί plus δύο τέρματα. Ειδικά στην έδρα της, μόνο η Ουγγαρία έφυγε νικήτρια με 4-0 πριν από τέσσερα χρόνια.

Με την εξέλιξη του αγώνα, όμως, η Εθνική έπρεπε να ξυπνήσει... εφιάλτες στους Γερμανούς για να φύγει νικήτρια από το Ζένα. Πάμε στις 28 Ιουνίου, στον μεγάλο τελικό του EURO U21 όταν η Αγγλία προηγήθηκε των «πάντσερ» με 2-0 στα πρώτα 25 λεπτά. Οι Γερμανοί βρήκαν τον τρόπο και έφτασαν στην ανατροπή μέχρι το 61', κάνοντας το 2-2.

Ότι ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση της Ελλάδας. Η Αγγλία χρειάστηκε δύο λεπτά από την παράταση για να πάρει ξανά το προβάδισμα και στη συνέχεια τη νίκη, κάτι που έπρεπε να συμβεί και με τη χώρα μας. Παρά την πίεση των Γερμανών, η ομάδα του Ταουσιάνη δεν άλλαξε το πλάνο της.

Πίεση ψηλά, κοντά οι γραμμές, αυτοματισμοί στη μεσαία γραμμή παρά την αναγκαστική αλλαγή του Γκούμα από τον Μπρέγκου και φρεσκάρισμα στα πρόσωπα, χωρίς να χάνεται το κεντρικό νόημα του πλάνου. Η αντίδραση εντυπωσιακή και όσο η άμυνα κρατούσε, η επίθεση έπαιρνε ψυχολογία.

Και κάπου εκεί εμφανίζεται ο Ράλλης που είχε ως αλλαγή, να σταθεί όρθιος από τις κλωτσιές των αμυντικών και με ιδανικό πλάσε να σημειώσει το τελικό 3-2.

Η αυτοθυσία του Μπότη και η κίνηση του Καλογερόπουλου

Όπως είπαμε και πιο πάνω, η άμυνα κρατούσε... ζωντανό το παιχνίδι με τον Αλεξίου και τον Καλογερόπουλο να κάνουν τρομερά μπλοκ σε ευκαιρίες των αντιπάλων επιθετικών, με τον Ντι Σάλβο να ανακατεύει συνεχώς την τράπουλα χωρίς επιτυχία. Μάλιστα κάποια στιγμή τα «πάντσερ» είχαν στον αγωνιστικό χώρο τρεις επιθετικούς (Ανσά, Πεϊνοβιτς και Βάιπερ).

Ωστόσο, ο Νίκος Μπότης ήταν εκ των πρωταγωνιστών με καίριες επεμβάσεις αλλά και με αυτοθυσία στα τελευταία λεπτά. Συγκεκριμένα, ο πορτιέρε του Ολυμπιακού είχε μία σύγκρουση με τον Βάιπερ και χτύπησε με το πρόσωπο στα πόδια του Γερμανού επιθετικού, με αποτέλεσμα να ματώσει στη μύτη και να χρειαστούν οι πρώτες βοήθειες.

Γενικά δεν φαινόταν σε καλή κατάσταση και σε κάθε απόκρουση, οι εκφράσεις του προσώπου του, έδειχναν την κατάσταση του. Η φάση έγινε στο 85ο λεπτό με το σκορ στο 3-2 υπέρ της Εθνικής όμως ο Ταουσιάνης είχε ολοκληρώσει και τις πέντε διαθέσιμες αλλαγές που είχε, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αλλάξει τον Μπότη.

Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού έσφιξε τα δόντια και ήταν ανίκητος τόσο στο ψηλό παιχνίδι όσο και σε τελικές που είχαν οι Γερμανοί προς την εστία μέσα από την πίεση τους. Στο φινάλε του ματς, ο 20χρονος πορτιέρε έλαβε την αποθέωση που του άξιζε, με τον αρχηγό της ομάδας, Αλέξη Καλογερόπουλο να τον αγκαλιάζει και να φωνάζει όλη την ομάδα να πανηγυρίσουν μαζί του, δείχνοντας τον και λέγοντας στους συμπαίκτες του να πλησιάσουν.

Την ίδια στιγμή από την άλλη πλευρά, ο Τομ Μπίσοφ, ποδοσφαιριστής που θεωρείται εκ των κορυφαίων ταλέντων του κόσμου και ενεργό μέλος της Μπάγερν Μονάχου με 70 συμμετοχές σε υψηλό επίπεδο με τη Χόφενχάιμ και αρχηγός της Γερμανίας, ψαχνόταν για... καβγά μετά το τέλος του ματς.

Highlight η εικόνα στο φινάλε!

Αν κάποιος έβλεπε τα τρία με τέσσερα λεπτά των καθυστερήσεων στο τέλος του ματς, χωρίς να υπάρχει το σκορ, θα νόμιζε ότι η Ελλάδα κυνηγάει να βρει γκολ ισοφάρισης. Χωρίς υπερβολή. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι δύο επιθετικοί, ο Παπαδόπουλος και ο Ράλλης είδαν την κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα ψηλά, κυνηγώντας την μπάλα.

Ούτε για καθυστέρηση, ούτε για κράτημα μπάλας, ούτε τίποτα τέτοιο. Μέχρι το φινάλε, τα στόπερ της Γερμανίας έβλεπαν τρεις με τέσσερις παίκτες της Ελλάδας να τρέχουν και να πιέζουν ασταμάτητα την πρώτη πάσα, χωρίς να αφήνουν τα «πάντσερ» να χτίσουν. Φυσικά οι μεγάλες μπαλιές είχαν τελικούς αποδέκτες τους Αλεξίου, Κωστούλα και Καλογερόπουλο ή στη χειρότερη τον Μπότη.

Το πάθος και η ορμή των παικτών ήταν ολοφάνερη και η Εθνική δεν είχε καμία διάθεση να κάτσει πίσω ή για την ακρίβεια, να βγει εκτός πλάνου. Ήξερε ότι αν δώσει την μπάλα και τον ρυθμό στη Γερμανία, δεν θα μπορεί να τον ακολουθήσει, οπότε επέβαλλε τον δικό της για όλη τη διάρκεια του ματς.

Έχουμε καταλάβει τι έχει κάνει η Εθνική Ελπίδων;

Καλά όλα τα παραπάνω. Και η νίκη και η βαθμολογία και η διαφορές στο οικονομικό κομμάτι και η εμφάνιση. Όλα καλά. Όμως έχουμε καταλάβει πραγματικά ποιον κέρδισε η Ελλάδα; Έχουμε αντιληφθεί ότι η συγκεκριμένη ομάδα της Γερμανίας είχε να χάσει από τον Νοέμβρη του 2021 σε προκριματικό γύρο;

Είναι συνολικά 1428 μέρες που τα «πάντσερ» δεν είχαν γευτεί την ήττα, μετρώντας 14 νίκες και 2 ισοπαλίες με 55 γκολ υπέρ και 11 κατά (!) σε διάστημα 16 αγώνων. Αυτό το σερί «έσπασε» η Ελλάδα και μάλιστα μέσα στην έδρα της. Νίκησε την ομάδα που πριν λίγους μήνες είχε «σαρώσει» στο EURO U21 κόντρα σε Τσεχία, Ιταλία, Γαλλία και Αγγλία (στον όμιλο) ενώ έφτασε μέχρι και τον μεγάλο τελικό.

Το παράσημο που παίρνει η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη είναι μεγάλο αλλά είναι μόνο ο έναυσμα για να βρεθεί η Ελλάδα σε τελικά του EURO U21 καθώς ο δρόμος είναι μακρύς ακόμα και το... κλειδί για να βρεθείς στα τελική φάση είναι η διάρκεια.

«Κάτω η μπάλα»

Κάθε δήλωση από τους πρωταγωνιστές μετά το ματς, λέει το ίδιο πράγμα με πρώτο τον προπονητή: «Το πρώτο βήμα της αποστολής μας στέφθηκε με επιτυχία, έχουμε το δεύτερο βήμα σε τρεις μέρες στη Λετονία όπου έχουμε χρέος να αγωνιστούμε με την ίδια αποφασιστικότητα για την νίκη».

Άπαντες έχουν αφήσει πλέον τη συγκεκριμένη νίκη και ήδη κοιτούν τον αγώνα με τη Λετονία την Τρίτη (14/10, στις 17:00) γιατί πρέπει να κλείσουν αυτή τη δυάδα αγώνων με το 2/2 αν θέλουν η επιτυχία στη Γερμανία να έχει και βαθμολογικό χαρακτήρα. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε μόλις στη 2η αγωνιστική και η χώρα μας έχει να αντιμετωπίσει τη Λετονία, τη Β. Ιρλανδία και τη Γεωργία μέσα-έξω αλλά και τις Μάλτα και Γερμανία εντός.

Οπότε έχει πολύ δρόμο ακόμα μπροστά της με δύσκολα ματς και από τη στιγμή που έδειξε ικανή να σταματήσει τη Γερμανία, άπαντες την υπολογίζουν ως δύναμη.